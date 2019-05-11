Бритни Спирс покинула здание суда босиком

Новости шоу бизнеса: Знаменитая американская артистка Бритни Спирс посетила суд, где обсуждалось состояние ее здоровья.

Как сообщает издание TMZ, певица обратилась в суд в Лос-Анджелесе с ходатайством о предоставлении большей свободы действий, но оно было отклонено. Заседание было закрытым, на котором назначили Спирс психиатрическую экспертизу. После заседания суда Бритни вышла из здания без обуви.

Кроме того, в суде рассматривалось требование матери певицы Линн Спирс предоставить ей доступ к медицинским карточкам дочери.

Ранее отмечалось, что мама поп-звезды заявила, что сделает все, что в ее силах, чтобы узнать причину длительного пребывания дочери в психиатрической клинике. В своем судебном иске Линн Спирс также требовала предоставить ей детали, касающиеся опекунства Джейми Спирса над их дочерью Бритни (в течение 11 лет единственным опекуном Бритни Спирс является ее отец).

Вместе с этим, сестра певицы Джейми уверяет, что артистку заставляют принимать лекарственные препараты, от которых она отказывается. Джейми надеется, что их семьи удастся найти хорошего ответственного адвоката, который поможет доказать вину врачей, а также сделать Линн Спирс вторым опекуном.