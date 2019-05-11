Скачать
Суббота, 11.05.2019
Более двух миллионов украинцев за два года воспользовались преимуществом безвиза с ЕС
Более двух миллионов украинцев за два года воспользовались преимуществом безвиза с ЕС
Франция намерена модернизировать Совет Европы в условиях новых вызовов
Франция намерена модернизировать Совет Европы
Шахтер 2:1 Александрия: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Шахтер 2:1 Александрия: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Бритни Спирс покинула здание суда босиком
Бритни Спирс покинула здание суда босиком

Бритни Спирс покинула здание суда босиком

Бритни Спирс покинула здание суда босиком
19:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Знаменитая американская артистка Бритни Спирс посетила суд, где обсуждалось состояние ее здоровья.

Как сообщает издание TMZ, певица обратилась в суд в Лос-Анджелесе с ходатайством о предоставлении большей свободы действий, но оно было отклонено. Заседание было закрытым, на котором назначили Спирс психиатрическую экспертизу. После заседания суда Бритни вышла из здания без обуви.

Кроме того, в суде рассматривалось требование матери певицы Линн Спирс предоставить ей доступ к медицинским карточкам дочери.

Ранее отмечалось, что мама поп-звезды заявила, что сделает все, что в ее силах, чтобы узнать причину длительного пребывания дочери в психиатрической клинике. В своем судебном иске Линн Спирс также требовала предоставить ей детали, касающиеся опекунства Джейми Спирса над их дочерью Бритни (в течение 11 лет единственным опекуном Бритни Спирс является ее отец).

Эван Рэйчел Вуд выразила свое возмущение по поводу ограничений для женщин

Вместе с этим, сестра певицы Джейми уверяет, что артистку заставляют принимать лекарственные препараты, от которых она отказывается. Джейми надеется, что их семьи удастся найти хорошего ответственного адвоката, который поможет доказать вину врачей, а также сделать Линн Спирс вторым опекуном.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Бритни Спирс, Звезды, Певица, Американская певица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 11 мая – День Ясона
02 Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
03 Гороскоп на сегодня, 11 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Лучшие поздравления с днем рождения 11 мая: стихи и открытки
05 Королева Британии Елизавета II готовится к смерти: что известно на сегодняшний день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ельченко назначен послом на Ямайке
Ельченко назначен послом на Ямайке
В США танкер столкнулся с нефтяными баржами
В США танкер столкнулся с нефтяными баржами
Украину в ближайшие сутки 12 мая не покинут дожди с грозами
Украину в ближайшие сутки 12 мая не покинут дожди с грозами
СМИ: Девушка Бруклина Бекхэма беременна
СМИ: Девушка Бруклина Бекхэма беременна
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь