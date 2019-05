"Закон о сердцебиении": Эван Рэйчел Вуд выразила свое возмущение по поводу ограничений для женщин

В американском штате Джорджия усилили закон о запрете абортов, а именно это касается запрета на прерывание беременности на сроке более шести недель. Такая инициатива получила название "закон о сердцебиении". Американская актриса Эван Рэйчел Вуд выразила свое возмущение по поводу таких ограничений для женщин.

Отмечается, что за нарушение закона, который вступит в силу 1 января 2020 года, женщин даже могут наказать на лишение свободы до пожизненного заключения и осудить на смертную казнь. Актриса прокомментировала инициативу на своей странице в Twitter, пишет издание Page Six.

Please. We have been abused and used enough. They want control of our bodies. I cant even begin to explain the terrifying implications of this. Help. Please. They are going to try and overturn Roe vs Wade and countless women are going to die. Everyone STAND UP.

— #EvanRachelWould (@evanrachelwood) 10 мая 2019 г.