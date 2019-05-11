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"Закон о сердцебиении": Эван Рэйчел Вуд выразила свое возмущение по поводу ограничений для женщин
Эван Рэйчел Вуд выразила свое возмущение по поводу ограничений для женщин

"Закон о сердцебиении": Эван Рэйчел Вуд выразила свое возмущение по поводу ограничений для женщин

"Закон о сердцебиении": Эван Рэйчел Вуд выразила свое возмущение по поводу ограничений для женщин
16:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Актриса Эван Рейчел Вуд призывает сделать вазэктомию обязательной.

В американском штате Джорджия усилили закон о запрете абортов, а именно это касается запрета на прерывание беременности на сроке более шести недель. Такая инициатива получила название "закон о сердцебиении". Американская актриса Эван Рэйчел Вуд выразила свое возмущение по поводу таких ограничений для женщин.

Отмечается, что за нарушение закона, который вступит в силу 1 января 2020 года, женщин даже могут наказать на лишение свободы до пожизненного заключения и осудить на смертную казнь. Актриса прокомментировала инициативу на своей странице в Twitter, пишет издание Page Six.

"Умоляю. Нас использовали и добивались достаточно. Теперь они хотят контролировать наши тела. Я даже не могу начать объяснять, какие ужасные последствия будут у этого закона. Помогите. Пожалуста. Они хотят перечеркнуть решение "Роу против Уэйда" (историческое постановление суда, по которому женщина имеет право прерывать беременность до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным (примерно 28 неделя беременности). Бесчисленное количество женщин просто умрет! Не молчите!", – заявила Вуд.

Она предложила ввести обязательную вазектомию для мужчин, обратившись и к тем, кто поддерживает запрет на аборты.

"Ввести обязательную вазектомию до тех пор, пока ты не захочешь иметь детей. Ведь все можно вернуть. Давайте, ребята! Давайте спасать жизни! О, что тяжело? Почему же? Потому, что это твое тело и мы не можем делать выбор за тебя? Вот это да!", – добавила она.

Некоторые пользователи поддержали слова Эван Рейчел Вуд и даже поделились своим опытом в предотвращении нежелательной беременности и процедуре вазэктомии.

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Вазэктомия - это хирургическая операция, при которой производится перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков у мужчин. Эта операция приводит к стерильности при сохранении половых функций.

"Сделал вазектомию в 2006 году и обратную операцию в 2008 году. В 2009 и 2010 у меня родились дети, и в 2012 году я снова сделал вазэктомию. Ребята, просто сделайте это!", – написал один из подписчиков.

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Знаменитости, Актриса, Звезды, Американская актриса, Эван Рэйчел Вуд.
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