"Сбежавшая" невеста: Алина Гросу уехала от жениха

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Алина Гросу опубликовала печальный стих о расставании перед свадьбой.

Ранее Алина Гросу заговорила о личной жизни. В эфире канала Украина она рассказала, что уже четыре года встречается с парнем по имени Александр. Артистка поведала, что молодой человек избегает публичности, а на вопрос о свадьбе ответила лишь, что к лету расскажет об этом во всеуслышание.

Позже о торжестве проговорилась певица Ирина Билык, которая приходится Гросу крестной. Она сообщила, что свадьба запланирована на июнь, а также сказала, что мероприятие пройдет в Венеции.

Однако теперь Алина Гросу опубликовала стих о расставании, и поклонники посчитали, что звезде пришлось временно уехать от парня по работе.

Стих Алины Гросу из Instagram:

"А я снова отчаливаю… И уже безумно скучаю…

Не отпускай меня, не время нам прощаться,

Часы разлуки, хоть на миг останови…

Так хочется тобой мне наслаждаться,

В плену тонуть неистовой любви…

Не отпускай меня, развей мои печали…

Ушедшие мгновенья не забудь.

Хочу, чтобы часы вдруг замолчали,

Хочу хоть на минуту все вернуть…

Не отпускай меня, под стук колес тревожный…

Со временем бескрайнего пути…

Верни меня, ведь все еще… возможно…

Не брось, не забывай… Не отпусти".

Поклонники Алины Гросу поддержали ее теплыми комментариями. "Красивые слова", "Алина! У вас замечательные стихи!!! Вы великолепны!!!", "Очень красивые стихи", - написали фанаты знаменитости.