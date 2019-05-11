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Достойная замена: Ольга Сумская показала подросших дочерей
Достойная замена: Ольга Сумская показала подросших дочерей

Достойная замена: Ольга Сумская показала подросших дочерей

Достойная замена: Ольга Сумская показала подросших дочерей
22:29 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала снимки с дочерьми Антониной и Анной.

На днях Ольга Сумская с двумя дочками приняла участие в фотосессии для любимого журнала. Кадры со съемок с Анной и Антониной украинская знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

"Творческий, яркий день вместе с доцями! Мои волшебные Тоня и Аня. Съемка для любимого журнала! Уже скоро!" – написала Сумская.

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Фанаты остались восторге от этих снимков. Они оставили множество комментариев под постом. "Антонина – ваша копия. Все лучшее взяла от мамы", "Ольга, на первом фото две прекрасные подруги! Вы прекрасны!!!", "Какие "глубокие" глаза у вашей младшенькой! Можно просто утонуть в них. Красавица!", "Старшая дочка очень харизматичная, яркая дама. Младшая Аня – совсем ребенок. Почему глазки расстроены…", "Если честно, Ольга в свои 50 выглядит лучше, чем доци…" – комментируют пользователи.

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Знаменитости, Актриса, Украинская актриса, Ольга Сумская, Instagram звезд.
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