Достойная замена: Ольга Сумская показала подросших дочерей

Новости шоу бизнеса: Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала снимки с дочерьми Антониной и Анной.

На днях Ольга Сумская с двумя дочками приняла участие в фотосессии для любимого журнала. Кадры со съемок с Анной и Антониной украинская знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

"Творческий, яркий день вместе с доцями! Мои волшебные Тоня и Аня. Съемка для любимого журнала! Уже скоро!" – написала Сумская.

Фанаты остались восторге от этих снимков. Они оставили множество комментариев под постом. "Антонина – ваша копия. Все лучшее взяла от мамы", "Ольга, на первом фото две прекрасные подруги! Вы прекрасны!!!", "Какие "глубокие" глаза у вашей младшенькой! Можно просто утонуть в них. Красавица!", "Старшая дочка очень харизматичная, яркая дама. Младшая Аня – совсем ребенок. Почему глазки расстроены…", "Если честно, Ольга в свои 50 выглядит лучше, чем доци…" – комментируют пользователи.