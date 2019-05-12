Экс-супруг Меган Маркл женился на своей возлюбленной

Новости шоу бизнеса: Его избранницей стала дочь американского мультимиллионера Трейси Курланд.

Бывший муж Меган Маркл – 42-летний голливудский продюсер Тревор Энгельсон – второй раз женился.

Роскошная церемония свадьбы состоялась в субботу, 11 мая. Тревор Энгельсон и Трейси Курланд пошли к алтарю в Монтесито, что в штате Калифорния. Для этого пара сняла элитный 5-звездочный отель Rosewood Miramar Beach.

Хоть Instagram-странички молодоженов закрыты от общественности, в сеть все же попали волшебные кадры с церемонии свадьбы. На фото, опубликованных гостями Тревора Энгельсона и Трейси Курланд, видно, что невеста выбрала пышное платье, украшенное кружевом. Волосы дочь мультимиллионера решила не сплетать в прическу, отдав предпочтение голливудским локонам. Кроме этого, невеста отказалась от фаты. А вот экс-супруг Меган Маркл выбрал для свадьбы классический черный костюм, белую рубашку и бабочку.

Для гостей представители Rosewood Miramar Beach поставили прозрачную палатку, в которой разместили столы. Тревор и Трейси выбрали сине-белые цвета декора и пиона, которые стояли на каждом столе. А вот на праздничный ужин молодожены пригласили всех в зал отеля, украшенный в светлых тонах.

Перед церемонией звездные жених и невеста сделали репетицию, фото с которой тоже попали в сети. Экс-супруг Меган Маркл красовался перед камерами в розовом костюме, а его возлюбленная Трейси пришла в кружевном топе и пышной юбке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram So in love with their love #tt Публикация от Jessica (Sackman) Lacher (@jesslacher) 11 Май 2019 в 10:57 PDT

Как известно, Тревор Энгельсон признался в любви Трейси Курланд в июне 2018 года. Познакомилась пара на работе, ведь девушка была его личным консультантом по правильному питанию. Жениться на дочери успешного банкира, который является мультимиллионером в США, Тревор Энгельсон решил через 2 недели после королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. На тот момент, по информации западных СМИ, он встречался с Трейси около года.

А вот насчет Меган Маркл, вместе с Тревором она прожила 2 года. Однако их роман был значительно длиннее: Тревор Энгельсон не решался сделать предложение актрисе 8 лет. Сейчас Меган счастливо замужем с принцем Гарри и совместно с ним воспитывает новорожденного сына Арчи Харрисона.