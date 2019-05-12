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Евровидении-2019: Джамала прокомментировала выступление Верки Сердючки

Евровидении-2019: Джамала прокомментировала выступление Верки Сердючки
12:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певец Андрей Данилко, выступающий в сценическом образе Верки Сердючки, поедет на Евровидение-2019 как приглашенный гость.

Его участие в международном конкурсе прокомментировала певица Джамала.

В комментарии программе "Светская жизнь", артистка призналась: она была в восторге от новости, что Верка Сердючка поедет на Евровидение-2019. Джамала уверена, что именно ее коллега по шоу-бизнесу является своеобразной иконой вокального проекта, поэтому совсем не расстроена, что не выйдет на сцену в Тель-Авиве.

Верка Сердючка – икона и символ "Евровидения". Все же моя песня ассоциируется с более содержательным и драматическим содержанием. Сердючка – это праздник, поэтому я не обижаюсь! – пояснила Джамала.

Кроме этого, звезда рассказала, что сейчас она с мужем Сейт-Бекиром Сулеймановым активно развивает свой бизнес. Недавно в Киеве открыли уже вторую их кофейню, обустройство которого стоило больше, чем квартира в столице. 

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"Я – просто жена своего мужа, я всегда его поддерживаю, вдохновляю его и вдохновляюсь им. Он – одержим кофе и правильным сервисом. Так как я придирчиво подхожу к музыке, так и они к кофе. Эта машина, которая делает кофе, стоит как квартира, действительно! Когда я своему отцу рассказываю, сколько стоит мой клип, то он не может поверить, как снимать клипы за 30 – 40 тысяч долларов! Так и здесь: люди покупают себе такую кофемашину, чтобы другие люди пили хороший кофе", – поделилась Джамала.

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Верка Сердючка, Знаменитости, Евровидение, Джамала, Евровидение 2019.
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