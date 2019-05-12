И трава зеленее, и небо голубее, и профессии унизительные: странные обязанности прошлого

"Все профессии нужны, все профессии важны" - так, должно быть, успокаивала себя женщина, которая отвечала за обслуживание ночных горшков короля и его приближенных. Ярко выраженное социальное неравенство и уклад жизни в целом породили во времена Античности и Средневековья большое разнообразие по меньшей мере странных должностей. Сейчас они кажутся дикостью, но тогда были вполне обыденными, а некоторые - даже почетными.