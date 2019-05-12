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Кондратюк: Гастролируешь в РФ – плати большие штрафы, или теряй гражданство

Кондратюк: Гастролируешь в РФ – плати большие штрафы, или теряй гражданство
18:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: В отношении украинских артистов, которые гастролируют в России, нужно применять санкции в виде крупных штрафов и даже лишать их гражданства.

Такое мнение высказал украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк. Он также ответил, что делать с аудиторией украинских артистов, которые гастролируют в России.

"А что вы можете сказать об аудитории, которая любит петь песни на Марсе? Ничего. Просто нужно было вывести на ноль такое понятие, как гастроли в РФ! Гастролируешь – плати большие штрафы, или теряй гражданство", – заявил Кондратюк в интервью "Апострофу".

Он привел пример певицы MARUV, которая победила в Национальном отборе на Евровидение-2019, однако решила не ехать на конкурс, отдав предпочтение концертам в России. По словам Кондратюка, певицу с самого начала нельзя было допускать к участию в Нацотборе на песенный конкурс.

Украине необходимо на уровне закона ввести запрет на любые контакты своих граждан со страной-агрессором, убежден продюсер. Кондратюк отметил, что у него сложилось впечатление, что государство не уважает себя и своих граждан.

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Продюсер выступает за полный разрыв контактов с Россией, за введение визового режима с ней и за общение с этой страной через третье государство – желательно через то, на которое Россия имеет наименьшее влияние.

"Иначе – это какая-то гибридность. Для меня неестественно общаться со своим насильником, для некоторых украинских политиков – естественно. Почему? Спросите у них", – резюмировал ведущий.

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Продюсер, Телеведущий, Игорь Кондратюк, Украинский телеведущий, Украинский продюсер.
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