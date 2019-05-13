Ирина Горовая рассказала о знакомстве с Потапом

Новости шоу бизнеса: Накануне свадьбы с Настей Каменских личная жизнь Потапа стала темой первой важности.

41-летняя Ирина Горовая впервые поделилась историй ее отношений с Потапом.

И хоть сам музыкант не любит говорить на эту тему, его бывшая жена Ирина Горовая с радостью согласилась раскрыть некоторые подробности их взаимоотношений.

Горовая рассказала, как познакомилась с Потапом и как им удается оставаться друзьями после неудавшегося брака.

Так, о начале отношений с Потапом Горовая вспоминает с улыбкой:

"На бумаге я была замужем, но это чисто юридическая была условность. Но мы сначала дружили. А потом дружба между мужчиной и женщиной невозможна, и все-таки у нас получился роман. Нас ничего не связывало с мужем, и тогда я познакомилась с замечательным, прекрасным, талантливым Алексеем Потапенко, влюбилась в него по уши. Мне было лет 25 где-то, ему было 19, — говорит Ирина Горовая. — Был ребенок и был супруг. Но там уже все. Там все запутано".

По словам продюсера, ее бывшие мужья дружат между собой.

"И тогда и сейчас дружат, мы все дружим и у нас вообще такая большая итальянская семья. И, естественно, когда я уже со своим багажом и знаниями думала, хочу возвращаться в банк, или я хочу что-то другое, я предложила Потапу — давай я буду тебе помогать", — рассказала Горовая о начале работы с Алексеем Потапенко.