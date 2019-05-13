Скачать
Понедельник, 13.05.2019
ЕС не планирует вводить санкции за паспорта РФ на Донбассе
ЕС не планирует вводить санкции за паспорта РФ на Донбассе
Праздники и выходные: сколько дней украинцы будут отдыхать в июне
Выходные в июне: сколько дней будут отдыхать украинцы
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
Шарлиз Терон оскорбило предложение сыграть мать Чудо-женщины
Шарлиз Терон оскорбило предложение сыграть мать Чудо-женщины

Ирина Горовая рассказала о знакомстве с Потапом

Ирина Горовая рассказала о знакомстве с Потапом
11:20 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Накануне свадьбы с Настей Каменских личная жизнь Потапа стала темой первой важности.

41-летняя Ирина Горовая впервые поделилась историй ее отношений с Потапом.

И хоть сам музыкант не любит говорить на эту тему, его бывшая жена Ирина Горовая с радостью согласилась раскрыть некоторые подробности их взаимоотношений.

Горовая рассказала, как познакомилась с Потапом и как им удается оставаться друзьями после неудавшегося брака. 

Так, о начале отношений с Потапом Горовая вспоминает с улыбкой:

"На бумаге я была замужем, но это чисто юридическая была условность. Но мы сначала дружили. А потом дружба между мужчиной и женщиной невозможна, и все-таки у нас получился роман. Нас ничего не связывало с мужем, и тогда я познакомилась с замечательным, прекрасным, талантливым Алексеем Потапенко, влюбилась в него по уши. Мне было лет 25 где-то, ему было 19, — говорит Ирина Горовая. — Был ребенок и был супруг. Но там уже все. Там все запутано". 

В пресс-службе Насти Каменских умалчивают о свадьбе певицы с Потапом

По словам продюсера, ее бывшие мужья дружат между собой.

"И тогда и сейчас дружат, мы все дружим и у нас вообще такая большая итальянская семья. И, естественно, когда я уже со своим багажом и знаниями думала, хочу возвращаться в банк, или я хочу что-то другое, я предложила Потапу — давай я буду тебе помогать", — рассказала Горовая о начале работы с Алексеем Потапенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Потап, Ирина Горовая, Алексей Потапенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наев рассказал, сколько времени понадобилось бы ВСУ на освобождение Донбасса
02 Церемония открытия "Евровидение 2019" (Видео)
03 Геращенко хочет обустроить приемную в волонтерской палатке в Харькове на площади Свободы
04 Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
05 Приметы и обряды на 13 мая – День Апостола Якова-Звездоночного
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гройсман рассказал о встречи с Зеленским
Гройсман рассказал о встречи с Зеленским
Помпео отменил визит в Москву
Помпео отменил визит в Москву
Идет потепление: синоптики обещают до +24° и грозовые дожди
Идет потепление: синоптики обещают до +24° и грозовые дожди
Роберту Паттинсону – 33: TОП 5 лучших фильмов актера
Роберту Паттинсону – 33: TОП 5 лучших фильмов актера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь