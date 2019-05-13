Скачать
Понедельник, 13.05.2019
Гройсман хочет провести полную монетизацию всех льгот
Гройсман хочет провести полную монетизацию всех льгот
Украина может отказаться от минских соглашений если в СЕ снимут санкции с России
Украина может отказаться от минских соглашений если в СЕ снимут санкции с РФ
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Джефф Безос представил план по колонизации орбиты Земли
Джефф Безос представил план по колонизации орбиты Земли

"Спасибо за то, что ты есть": экс-холостяк поделился снимком со светловолосой красоткой

"Спасибо за то, что ты есть": экс-холостяк поделился снимком со светловолосой красоткой
16:39 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Грузинский продюсер Иракли Макацария опубликовал в своем Instagram новые фото.

Главный герой шестого сезона самого романтического шоу страны Холостяк Иракли Макацария - настоящий любимчик украинской публики. По окончанию проекта грузинский продюсер так и не смог найти свою вторую половинку, хотя ему часто приписывают романы с популярными телезвездами. Однако официальных комментариев о его нынешнем статусе экс-Холостяк не дает, так что выяснить, что на самом деле происходит в его личной жизни пока невозможно.

На днях в своем Instagram Иракли опубликовал новые фотографии. На них он запечатлен со светловолосой незнакомкой.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Моя сестра - это самая красивая, добрая и позитивная девушка на свете, сегодня у неё день рождение и как мне кажется даже солнце сегодня светит чуточку ярче Лучшая сестра, о которой только можно мечтать. Я поздравляю тебя с твоим днем, оставайся всегда такой радостной и любимой Спасибо за то, что ты есть #ираклимакацария #iraklimakatsaria #maqatsa #happybirthday #bestsister #love #georgian

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa)

На четырех фотографиях молодые люди предстали в разных образах. Так, на одной они наряжены в национальные грузинские костюмы, на другой обернуты во флаг своей родины и другое. В публикации Иракли объяснил, что девушка на снимках - его сестра.

Певица Оля Цибульская показала красавицу-маму

"Моя сестра - это самая красивая, добрая и позитивная девушка на свете, сегодня у нее день рождения и как мне кажется даже солнце сегодня светит чуточку ярче. Лучшая сестра, о которой только можно мечтать. Я поздравляю тебя с твоим днем, оставайся всегда такой радостной и любимой. Спасибо за то, что ты есть", - написал Иракли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Холостяк, Instagram звезд, Иракли Макацария, Экс-Холостяк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наев рассказал, сколько времени понадобилось бы ВСУ на освобождение Донбасса
02 Церемония открытия "Евровидение 2019" (Видео)
03 Приметы и обряды на 13 мая – День Апостола Якова-Звездоночного
04 Оригинальные поздравления с днем рождения 13 мая: стихи и открытки
05 Маникюр 2019: теплые летние идеи дизайна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гройсман рассказал о встречи с Зеленским
Гройсман рассказал о встречи с Зеленским
Праздники и выходные: сколько дней украинцы будут отдыхать в июне
Выходные в июне: сколько дней будут отдыхать украинцы
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (6.05 - 12.05)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Певица Оля Цибульская показала красавицу-маму
Певица Оля Цибульская показала красавицу-маму
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь