"Спасибо за то, что ты есть": экс-холостяк поделился снимком со светловолосой красоткой

Новости шоу бизнеса: Грузинский продюсер Иракли Макацария опубликовал в своем Instagram новые фото.

Главный герой шестого сезона самого романтического шоу страны Холостяк Иракли Макацария - настоящий любимчик украинской публики. По окончанию проекта грузинский продюсер так и не смог найти свою вторую половинку, хотя ему часто приписывают романы с популярными телезвездами. Однако официальных комментариев о его нынешнем статусе экс-Холостяк не дает, так что выяснить, что на самом деле происходит в его личной жизни пока невозможно.

На днях в своем Instagram Иракли опубликовал новые фотографии. На них он запечатлен со светловолосой незнакомкой.

На четырех фотографиях молодые люди предстали в разных образах. Так, на одной они наряжены в национальные грузинские костюмы, на другой обернуты во флаг своей родины и другое. В публикации Иракли объяснил, что девушка на снимках - его сестра.

"Моя сестра - это самая красивая, добрая и позитивная девушка на свете, сегодня у нее день рождения и как мне кажется даже солнце сегодня светит чуточку ярче. Лучшая сестра, о которой только можно мечтать. Я поздравляю тебя с твоим днем, оставайся всегда такой радостной и любимой. Спасибо за то, что ты есть", - написал Иракли.