Певица Оля Цибульская показала красавицу-маму

Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская опубликовала фотографию со своей мамой.
В День матери, который в этом году припал на воскресенье, 12 мая, украинские звезды активно поздравляли своих родителей и публиковали фотографии с ними.
"Малинка, с днем мамы. У нас есть миллион идеальных фоток, но в этой – вся ты. Мой тыл, маяк, земля под ногами, которая не шатается. Я знаю, что ты всегда за меня, и поэтому я смело лезу на любую Говерлу. Родить человека и быть для него Мамой – это полярные вещи. Теперь, когда у меня есть #Нестор, я это чувствую кожей. Спасибо за все! А еще я знаю точно, какой Мамой хотела бы быть для своего сына. Такой, как ты. Люблю! И вас поздравляю", – написала Цибульская.
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Малинка З ДНЕМ МАМИ В нас є міліон ідеальних фоток, але в цій - вся Ти. Мій тил , маяк , Земля під ногами, яка не хитається. Я знаю, що ти завжди за мене і тому я сміливо лізу на любу Говерлу Народити людину і бути для неї Мамою це полярні речі. Тепер , коли в мене є #нестор я це відчуваю шкірою Дякую за все! А ще , я знаю точно якою Мамою хотіла б бути для свого сина. Такою як Ти Люблю! І вас вітаю #зднемматері ! #деньмами #мама #люблю
"Вы как две сестры! Очень красивые!", "Оля, вы прекрасная дочь. Всеми своими рассказами про Маму вы доказываете, как сильно ее любите", "Так похожи! Как две капли!" – комментируют поклонники.
Как сообщалось ранее, Немало взрослых звезд делились фотографиями со своими мамами, однако те знаменитости, которые познали счастье материнства недавно, публиковали фото со своими детьми. Так, 21-летняя Кайли Дженнер присоединилась к списку и показала новые милые кадры со своей годовалой дочерью.