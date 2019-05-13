Певица Оля Цибульская показала красавицу-маму

Новости шоу бизнеса: Вчера, 12 мая, на личной странице в Instagram Ольга Цибульская показала свою маму.

Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская опубликовала фотографию со своей мамой.

В День матери, который в этом году припал на воскресенье, 12 мая, украинские звезды активно поздравляли своих родителей и публиковали фотографии с ними.

"Малинка, с днем мамы. У нас есть миллион идеальных фоток, но в этой – вся ты. Мой тыл, маяк, земля под ногами, которая не шатается. Я знаю, что ты всегда за меня, и поэтому я смело лезу на любую Говерлу. Родить человека и быть для него Мамой – это полярные вещи. Теперь, когда у меня есть #Нестор, я это чувствую кожей. Спасибо за все! А еще я знаю точно, какой Мамой хотела бы быть для своего сына. Такой, как ты. Люблю! И вас поздравляю", – написала Цибульская.

"Вы как две сестры! Очень красивые!", "Оля, вы прекрасная дочь. Всеми своими рассказами про Маму вы доказываете, как сильно ее любите", "Так похожи! Как две капли!" – комментируют поклонники.

Как сообщалось ранее, Немало взрослых звезд делились фотографиями со своими мамами, однако те знаменитости, которые познали счастье материнства недавно, публиковали фото со своими детьми. Так, 21-летняя Кайли Дженнер присоединилась к списку и показала новые милые кадры со своей годовалой дочерью.