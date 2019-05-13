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Певица Оля Цибульская показала красавицу-маму

Певица Оля Цибульская показала красавицу-маму
15:51 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 12 мая, на личной странице в Instagram Ольга Цибульская показала свою маму.

Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская опубликовала фотографию со своей мамой.

В День матери, который в этом году припал на воскресенье, 12 мая, украинские звезды активно поздравляли своих родителей и публиковали фотографии с ними. 

"Малинка, с днем мамы. У нас есть миллион идеальных фоток, но в этой – вся ты. Мой тыл, маяк, земля под ногами, которая не шатается. Я знаю, что ты всегда за меня, и поэтому я смело лезу на любую Говерлу. Родить человека и быть для него Мамой – это полярные вещи. Теперь, когда у меня есть #Нестор, я это чувствую кожей. Спасибо за все! А еще я знаю точно, какой Мамой хотела бы быть для своего сына. Такой, как ты. Люблю! И вас поздравляю", – написала Цибульская. 

 
 
 
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Малинка З ДНЕМ МАМИ В нас є міліон ідеальних фоток, але в цій - вся Ти. Мій тил , маяк , Земля під ногами, яка не хитається. Я знаю, що ти завжди за мене і тому я сміливо лізу на любу Говерлу Народити людину і бути для неї Мамою це полярні речі. Тепер , коли в мене є #нестор я це відчуваю шкірою Дякую за все! А ще , я знаю точно якою Мамою хотіла б бути для свого сина. Такою як Ти Люблю! І вас вітаю #зднемматері ! #деньмами #мама #люблю

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Оля Полякова показала архивные фото со своей мамой

"Вы как две сестры! Очень красивые!", "Оля, вы прекрасная дочь. Всеми своими рассказами про Маму вы доказываете, как сильно ее любите", "Так похожи! Как две капли!" – комментируют поклонники.

Как сообщалось ранее, Немало взрослых звезд делились фотографиями со своими мамами, однако те знаменитости, которые познали счастье материнства недавно, публиковали фото со своими детьми. Так, 21-летняя Кайли Дженнер присоединилась к списку и показала новые милые кадры со своей годовалой дочерью.

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Знаменитости, Фото, Ольга Цибульская, Мама Ольги Цибульской.
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