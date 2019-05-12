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Оля Полякова показала архивные фото со своей мамой

Оля Полякова показала архивные фото со своей мамой
11:30 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Оля Полякова трогательно поздравила свою маму с Днем Матери.

Сегодня, 12 мая, украинцы отмечают День матери. В связи с этим многие звезды публикуют фото своих родительниц, поздравляя их в соцсетях.

Исключением не стала Оля Полякова — знаменитость обнародовала архивные фото с мамой, на которых главная блондинка страны еще младенец.

"С Днем матери!!! Цените , любите, звоните, говорите, как можно чаще!!! Пока они рядом!!! Мамуля обожаю!!!" — подписала снимки певица. 

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В комментариях подписчики Поляковой принялись активно обсуждать внешность ее мамы, отмечая схожесть со звездной дочерью: "какая у вас шикарная мама, Оля", "Вы так похожи с мамой, просто одно лицо", "шикарная мама", "обе красоточки, с Днем матери!", "это ваша мама? теперь понятно в кого вы такая красивая".

Как сообщалось ранее, певица Оля Полякова решила не только вести свой блог в социальной сети, но и заглядывать, как это делают американские Instagram-дивы.

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День матери, Оля Полякова, Архивные фото, Мама Оли Поляковй.
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