21-летняя Кайли Дженнер показала трогательные фото с годовалой дочкой в День матери

Новости шоу бизнеса: Накануне почти весь мир отмечал один из самых прекрасных праздников в году – День матери.

Немало взрослых звезд делились фотографиями со своими мамами, однако те знаменитости, которые познали счастье материнства недавно, публиковали фото со своими детьми. Так, 21-летняя Кайли Дженнер присоединилась к списку и показала новые милые кадры со своей годовалой дочерью.

Самая юная миллиардерша мира и знаменитая Insta-мама опубликовала новые снимки с дочкой на своей странице в Instagram.

Фотографии, которые Кайли Дженнер показала своим фанатам, больше похожи на бекстейдж профессиональной съемки, которую она организовала для себя и своей годовалой дочери Сторми. Вероятно, фотосессия была устроена по случаю двух событий: Дня матери и первого дня рождения дочери, который звездная пара Кайли Дженнер и Трэвис Скотт, отпраздновали несколько месяцев назад.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 12 Май 2019 в 10:22 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 12 Май 2019 в 10:11 PDT

На фото мама с дочерью предстали в нежных и домашних образах и позировали перед камерой в различных позах: лежа на полу и катаясь на качелях. Всю серию снимков Кайли Дженнер описала такими словами: "Лучшее, что я сделала. Лучшая роль в моей жизни".

Как сообщалось ранее, Знаменитую Insta-деву и самую молодую миллиардершу в мире заподозрили во второй беременности.