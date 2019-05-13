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21-летняя Кайли Дженнер показала трогательные фото с годовалой дочкой в День матери

21-летняя Кайли Дженнер показала трогательные фото с годовалой дочкой в День матери
12:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Накануне почти весь мир отмечал один из самых прекрасных праздников в году – День матери.

Немало взрослых звезд делились фотографиями со своими мамами, однако те знаменитости, которые познали счастье материнства недавно, публиковали фото со своими детьми. Так, 21-летняя Кайли Дженнер присоединилась к списку и показала новые милые кадры со своей годовалой дочерью.

Самая юная миллиардерша мира и знаменитая Insta-мама опубликовала новые снимки с дочкой на своей странице в Instagram.

Фотографии, которые Кайли Дженнер показала своим фанатам, больше похожи на бекстейдж профессиональной съемки, которую она организовала для себя и своей годовалой дочери Сторми. Вероятно, фотосессия была устроена по случаю двух событий: Дня матери и первого дня рождения дочери, который звездная пара Кайли Дженнер и Трэвис Скотт, отпраздновали несколько месяцев назад. 

 
 
 
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Публикация от Kylie (@kyliejenner)  

 
 
 
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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет

На фото мама с дочерью предстали в нежных и домашних образах и позировали перед камерой в различных позах: лежа на полу и катаясь на качелях. Всю серию снимков Кайли Дженнер описала такими словами: "Лучшее, что я сделала. Лучшая роль в моей жизни".

Как сообщалось ранее, Знаменитую Insta-деву и самую молодую миллиардершу в мире заподозрили во второй беременности.

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Знаменитости, Кайли Дженнер, Дочь Кайли Дженнер, День матери 2019.
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