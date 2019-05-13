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Счастливая Эмили Ратажковски поделилась снимками нового члена ее семьи

Счастливая Эмили Ратажковски поделилась снимками нового члена ее семьи
17:25 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Супермодель Эмили Ратажковски с мужем не может нарадоваться новому члену семьи. Недавно супруги завели невероятной красоты щенка.

Сладкая парочка Эмили Ратажковски и ее муж Себастьян Бир-Маклард решили перейти на следующий этап в отношениях. Однако пока молодожены, которые поженились 23 февраля 2018, не готовы стать родителями для младенца. И сначала решили завести невероятной красоты щенка.

Так, на странице Эмили в Instagram появились снимки с новым членом семьи, и можно однозначно заявлять, что у такого милого питомца, которого назвали Коломбо, невозможно не влюбиться с первого взгляда.

 
 
 
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Everyone out here having babies (Kim, Megan, Amy) but we got a new special guy ourselves. It’s a boy! Meet Colombo.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Молодая семейная пара позирует вместе с питомцем на снимке, а на других фото Эмили не может выпустить щенка из рук. Ну разве они не милые?

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"У всех здесь дети (Ким, Меган, Эми), но в нас самих появился новый особый парень. Это мальчик! Познакомьтесь с Коломбо", - со ссылкой на Ким Кардашьян, Меган Маркл и Эми Шумер подписала снимок известная модель.

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Модель, Знаменитости, Звезды, супермодель, Эмили Ратажковски, Instagram звезд.
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