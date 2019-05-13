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Наоми Кэмпбелл заинтриговала поклонников: снимок с младенцем

Наоми Кэмпбелл заинтриговала поклонников: снимок с младенцем
22:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: День матери прошел, а поздравления и неожиданные сообщения от звезд продолжают взрывать сеть.

Одной из самых обсуждаемых селебрити стала знаменитая на весь мир топ-модель Наоми Кэмпбел. Она взбудоражила сеть неожиданной фотографией с ребенком, которую обнародовали именно в День матери.

Несмотря на успешную карьеру, мировое признание и контракты на миллионы долларов 48-летняя Наоми Кэмпбелл так и не испытала счастья в личной жизни, а также до сих пор не имеет детей. Хотя певица неоднократно говорила в интервью, что готова стать матерью даже без верного спутника рядом.

 
 
 
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Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

А фотография, которую Наоми Кэмпбелл опубликовала несколько часов назад на своей странице в Instagram, изрядно обеспокоила ее поклонников. На фото, которое звезда опубликовала именно в День матери, она держит на руках новорожденного ребенка.

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Что касается комментирования снимка, модель была довольно лаконичной – поставила несколько эмоджи в виде сердец. Однако ее поклонники засыпали ее вопросами относительно усыновления ребенка, а также не забыли о комплиментах, в которых утверждали, что материнство ей к лицу.

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Модель, Знаменитости, Звезды, Наоми Кэмпбелл, супермодель, Instagram звезд.
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