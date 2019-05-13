Фрукты не выглядят такими привлекательными без кожуры (Фото)

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Мы привыкли как выглядят продукты без кожуры, которые обязательно нужно почистить перед употреблением, но понятия не имеем как выглядит, например, клубничка без тонкой кожицы или не вареное яйцо без скорлупы.
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