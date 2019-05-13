Фрукты не выглядят такими привлекательными без кожуры (Фото) Мы привыкли как выглядят продукты без кожуры, которые обязательно нужно почистить перед употреблением, но понятия не имеем как выглядит, например, клубничка без тонкой кожицы или не вареное яйцо без скорлупы.