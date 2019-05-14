Ольга Сумская продолжает радовать фанов цветущим видом

Новости шоу бизнеса: Вчера, 13 мая, Ольга опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Народная артистка Украины Ольга Сумская опубликовала в своем Instagram новый снимок, где она запечатлена с шикарным макияжем.

Украинская актриса Ольга Сумская в свои 52 года не может не радовать поклонников. Несмотря на довольно почтенный возраст, Народная артистка Украина продолжает радовать фанов цветущим видом. Она активно ведет свои странички в социальных сетях, где показывает снимки из обычной жизни, селфи, фотографии с мужем и детьми, а также кадры с выступлений на театральной сцене.

На фото артистка запечатлена после фотосессии для украинского журнала с макияжем и в платье на одно плече ярко-розового цвета. Образ был дополнен длинными сережками в камнях.

"Люблю працювати з профі… Коли для фотосесії стиліст підбирає ретельно всі деталі. Давно не з‘являлась в таких шикарних луках. До речі, цей макіяж я робила сама. Як вам? Мабуть сама вже можу працювати гримером! А може розпочати свою рубрику Сумська-б’юті? А це ідея! Подумаю… Тож, вже скоро в улюбленому виданні", — написала Сумская в публикации.

Поклонники отметили, что артистка выглядит просто шикарно: "Прекраснейшая! Роскошь тебе к лицу", "Неперевершена завжди. Майстриня і талан", "Цікаво: вії природні чи штучні?", "Оля, ви фантастична жінка! Ви мій кумир".