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Как Дженнифер Лоуренс отпраздновала помолвку: фото
Как Дженнифер Лоуренс отпраздновала помолвку: фото

Как Дженнифер Лоуренс отпраздновала помолвку: фото

Как Дженнифер Лоуренс отпраздновала помолвку: фото
10:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звезда отпраздновала свою помолвку с любимым в Нью-Йорке.

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс готовится к свадьбе с 34-летним директором галереи современного искусства Gladstone Gallery Куком Марони. 

Как известно, еще в начале февраля 2018 года Кук Марони подарил Дженнифер Лоуренс кольцо. На предложение выйти замуж актриса, которая славится своим строптивым характером и выходками, ответила согласием.

В понедельник, 13 мая, пара решила отпраздновать помолвку. Для этого Дженнифер и Кук выбрали уютный район в нью-йоркском Манхэттене. Именно в тот день влюбленные официально объявили близким, что планируют свадьбу. 

В эти выходные мы подняли тост за Джен и ее жениха, – написали в Instagram стилисты актрисы, которые помогли ей создать изысканный образ.

Наряд Дженнифер Лоуренс напоминал предсвадебный. К гостям актриса вышла в вечернем светлом платье от бренда L.Wells. Образ звездной невесты дополнили туфли от Casadei, сумка от Roger Vivier и драгоценности от Fred Leighton.

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О романе Дженнифер Лоуренс и Кука Марони в СМИ заговорили еще в июне 2018 года. С тех пор влюбленные часто попадали в объектив папарацци, демонстрируя нежные романтические отношения. Вероятно, искусствовед не сторонник показа своей личной жизни для общественности, потому роман с актрисой он ни разу не комментировал. Такая приватность нравится Дженнифер Лоуренс, ведь в одном из интервью она призналась, что ее популярность была препятстствием на пути построения крепких отношений.

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Свадьба, Нью-Йорк, Знаменитости, Помолвка, Дженнифер Лоуренс, Кук Марони.
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