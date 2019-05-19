"30 000 фунтов в год": Елизавета II открыла вакансию для работы в Instagram и Twitter

Новости шоу бизнеса: Королева Великобритании ищет SMM-специалиста для своих страничек.

Если ищете работу мечты - добро пожаловать в Англию! Именно такой может выпасть шанс, который изменит всю вашу жизнь.

Недавно в Букингемском дворце открылась вакансия, которая будет обогащать вас на 30 тысяч долларов в год.

К этому включаются такие социальные пакеты как возможность бесплатного обеда, полностью оплачиваемый отпуск, а также реализация карьерного роста.

Суть работа простая - продвижение официальных страниц для Инстаграма и Твиттера.

"Неважно, вы пишете о государственном визите, церемонии награждения или королевской помолвке, вы должны убедится, что вызвали интерес и охватили широкую аудиторию", - говорится в сообщении о вакансии.