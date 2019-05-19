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"Канны 2019": Моника Беллуччи продемонстрировала невероятный образ

"Канны 2019": Моника Беллуччи продемонстрировала невероятный образ
19:10 Вс, 19 Май 2019 Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса посетила премьеру фильма "Лучшие годы жизни".

Одним из секретов успеха и счастья знаменитой итальянской актрисы Моники Беллуччи является ее красота. С каждым годом Моника поражает все более роскошным видом и женственными формами. 54-летняя итальянка до сих пор может покорить сердце любого мужчины, как и 20-30 лет назад.

Сейчас известно, что у Моники таки появился любимый мужчина – 36-летний Николас Лефевр, с которым они приехали в Канны и появились на публичных мероприятиях вместе.

В субботу, 18 мая, она посетила премьеру фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша, прошедшего в рамках Каннского кинофестиваля. Для выхода на красную дорожку Беллуччи надела роскошное темно-синее платье от Dior, которым Моника подчеркнула пышное декольте.

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Интересным аксессуаром итальянки стало колье из белого золота в виде крокодила, украшенное изумрудами и бриллиантами.

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Все по теме:

Знаменитости, Актриса, Звезды, Моника Беллуччи, Голливудская актриса, Канны 2019, Канский кинофестиваль 2019, Канский фестиваль 2019.
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