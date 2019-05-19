"Канны 2019": Моника Беллуччи продемонстрировала невероятный образ

Одним из секретов успеха и счастья знаменитой итальянской актрисы Моники Беллуччи является ее красота. С каждым годом Моника поражает все более роскошным видом и женственными формами. 54-летняя итальянка до сих пор может покорить сердце любого мужчины, как и 20-30 лет назад.
Сейчас известно, что у Моники таки появился любимый мужчина – 36-летний Николас Лефевр, с которым они приехали в Канны и появились на публичных мероприятиях вместе.
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#monicabellucci en #dior pour la montée des marches du film « LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE » lors du 72e Festival de Cannes - (18/05/2019) . #cannes2019 #cannesfilmfestival #cannes #cannesfilmfestival2019 #festivaldecannes #redcarpet #festivaldecannes2019 #fashion #glamour #awards #cinema #festival #lesplusbellesanneesdunevie #claudelelouch
В субботу, 18 мая, она посетила премьеру фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша, прошедшего в рамках Каннского кинофестиваля. Для выхода на красную дорожку Беллуччи надела роскошное темно-синее платье от Dior, которым Моника подчеркнула пышное декольте.
Интересным аксессуаром итальянки стало колье из белого золота в виде крокодила, украшенное изумрудами и бриллиантами.