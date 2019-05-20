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Жена Зеленского создала аккаунт в Instagram

Жена Зеленского создала аккаунт в Instagram
12:38 Пн, 20 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 20 мая, в зале Верховной Рады Украины состоялось торжественное назначение Владимира Зеленского на пост президента Украины.

Жена новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в день его инаугурации появилась на просторах социальной сети Instagram. Елена Зеленская создала свою страницу и уже опубликовала несколько первых кадров.

По случаю такого события в их жизни Елена Зеленская, которая предпочитала оставаться вне публичной жизни, решила создать страницу в Instagram, где ее муж уже давно пользуется большой популярностью.

Первая леди Украины дебютировала фотографиями с инаугурации своего мужа. На фото президентская чета предстала с широкими улыбками и в праздничных нарядах. Для важного события в их жизни Елена Зеленская выбрала белый костюм, пиджак которого был на коротких рукавах с трендовым Кейп. 

 
 
 
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Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Зеленский принял присягу в Верховной Раде

Стоит отметить, что теперь первая леди Украины будет пользоваться не меньшей популярностью в социальных сетях в Instagram, чем ее муж. За считанные часы количество ее фанатов уже составило более 30 тысяч.

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Все по теме:

Украина, Instagram, Знаменитости, Владимир Зеленский, Первая Леди, Елена Зеленская.
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