Сергей Бабкин шокировал поклонников резкой сменой имиджа

Новости шоу бизнеса: Фото нового образа музыкант опубликовал в личном микроблоге.

Популярный украинский артист Сергей Бабкин перед родами своей жены Снежаны решился на кардинальные перемены во внешности.

Певец перекрасил свою бороду и волосы в платиновый блонд.

"Неделя до каникул! Меньше 2 недель до начала лета! Месяц до появления.. Счастье!, - подписал один из снимков Сергей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @erteqoob.salon.kh Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 18 Май 2019 в 9:07 PDT

Такой эксперимент с внешностью понравился не всем поклонникам. Многие отметили, что Бабкин стал похож на деда. Также были и те, кому новый имидж музыканта пришелся по душе.

"Нет, только не седые краски! Раньше было лучше!", "Этот цвет волос не идет и я начинаю разочаровываться в своем любимом исполнителе", "Бабкин, стал дедкиным", "Это не ваш стиль", "Как дед старый", "Сергей, Вам очень идет такой образ, ну прям очень", "Зачем из себя деда делать?", "Дедушка... лет на 20 старше", "Очень крутой образ", "Выглядите довольно старым", - пишут фанаты в комментариях под фото.