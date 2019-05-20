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Сергей Бабкин шокировал поклонников резкой сменой имиджа

Сергей Бабкин шокировал поклонников резкой сменой имиджа
12:59 Пн, 20 Май 2019 Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Фото нового образа музыкант опубликовал в личном микроблоге.

Популярный украинский артист Сергей Бабкин перед родами своей жены Снежаны решился на кардинальные перемены во внешности.

Певец перекрасил свою бороду и волосы в платиновый блонд.

"Неделя до каникул! Меньше 2 недель до начала лета! Месяц до появления.. Счастье!, - подписал один из снимков Сергей. 

 
 
 
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Неделя до каникул! Меньше 2 недель до начала лета! Месяц до появления.. СЧАСТЬЕ!!!

Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)  

 
 
 
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@erteqoob.salon.kh

Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Такой эксперимент с внешностью понравился не всем поклонникам. Многие отметили, что Бабкин стал похож на деда. Также были и те, кому новый имидж музыканта пришелся по душе. 

Сергей Бабкин ответил на нападки зоозащитников после дельфинария

"Нет, только не седые краски! Раньше было лучше!", "Этот цвет волос не идет и я начинаю разочаровываться в своем любимом исполнителе", "Бабкин, стал дедкиным", "Это не ваш стиль", "Как дед старый", "Сергей, Вам очень идет такой образ, ну прям очень", "Зачем из себя деда делать?", "Дедушка... лет на 20 старше", "Очень крутой образ", "Выглядите довольно старым", - пишут фанаты в комментариях под фото.

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Знаменитости, Стиль, Имидж, Сергей Бабкин.
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