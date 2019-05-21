Тяжело поверить: знаменитости, которые являются ровесниками (Фото) Большинство из нас зачастую не задумываются о возрасте своих любимых знаменитостей. Сравнительные фотографии мировых знаменитостей, которые неожиданным образом на самом деле являются ровесниками.