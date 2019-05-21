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"Буду слушать свое сердце": неожиданные детали финала проекта "Холостяк"

"Буду слушать свое сердце": неожиданные детали финала проекта "Холостяк"
12:58 Вт, 21 Май 2019 Телеграф clutch.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Никита Добрынин намекнул о подробностях финала.

Всего один эфир разделяет Никиту Добрынина и участниц реалити шоу "Холостяк". Каждая с девушек достойна победы, но только сердце холостяка уже раздумывает кому достанется заветное кольцо.

Самое романтическое шоу "Холостяк" доходит к финалу, остались две участницы - Даша и Лиля, в предыдущем выпуске герой попрощался с Софией это решение заставило напрячься других.

Как раз перед премьерой финала, Добрынин опубликовал видео на своей официальной странице в инстаграме, рассказал как будет делать этот сложный выбор.

Проект "Холостяк 9" стартовал 8 марта 2019 года с 25-ю участницами, все старались покорить главного героя, к финалу их осталось всего трое, которых Никита познакомил со своими родителями.

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Напоминаем, что "Холостяк" 9 сезона 11 выпуска начался со знакомства участниц проекта с родителями Никиты Добрынина. Первой встречи удостоилась София. Девушка поначалу очень переживала, но произвела хорошее впечатление на маму холостяка.  На вопрос мамы Никиты о том, что София хотела найти на проекте, девушка ответила: "Для меня это довольно сильное испытание, и я хотела посмотреть, как буду себя вести". Ответ Софии дал понять родителям то, что девушка, видимо, пока сама не понимает, чего же действительно хочет добиться в ближайшее время.

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Все по теме:

Финал, Шоу, Холостяк, Участницы, Романтическое шоу, Никита Добрынин, Финал Холостяка, Трое участниц.
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