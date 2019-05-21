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Оля Полякова рассказала правду про отношения Насти Каменских и Потапа

Оля Полякова рассказала правду про отношения Насти Каменских и Потапа
12:51 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 20 мая, Оля Полякова опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская певица Оля Полякова — настоящая любимица публики. Ее ценят не только за зажигательные песни и крутые шоу, но и за принципиальность и наличие позиции в любом вопросе. Так, артистка не стесняется высказывать свое мнение касательно всего на свете, порой даже в жесткой форме.

В своем Instagram Оля недавно раскритиковала шоу Холостяк, а до этого высказалась касательно Ким Кардашьян, вызвав споры в Сети.

На фото она запечатлена со своей командой, с которой она выступает в рамках шоу Королева ночи. Однако примечателен в этой публикации не сам снимок, а комментарии подписчиков. 

 
 
 
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Команда мечты #оляполякова #туркоролеваночи

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

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Несколько подписчиков в комментариях под снимком стали обсуждать, что Полякова раскрыла публике правду про отношения ее коллег Потапа и Насти Каменских. Как стало известно пару недель назад, пара собирается жениться 23 мая.

А ранее, до этого в феврале, на шоу Лига Смеха, когда Потапа спросили «мутит» ли он с Настей, он ответил «да». Оля Полякова не удержалась от комментария и сказала, что наконец-то все узнали о том, что давно и так было известно. Видимо это и обсуждали подписчики в комментариях под публикацией певицы.

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Все по теме:

Знаменитости, Настя Каменских, Потап, Оля Полякова, Свадьба Потапа и Насти Каменских.
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