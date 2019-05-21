Оля Полякова рассказала правду про отношения Насти Каменских и Потапа

Новости шоу бизнеса: Вчера, 20 мая, Оля Полякова опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская певица Оля Полякова — настоящая любимица публики. Ее ценят не только за зажигательные песни и крутые шоу, но и за принципиальность и наличие позиции в любом вопросе. Так, артистка не стесняется высказывать свое мнение касательно всего на свете, порой даже в жесткой форме.

В своем Instagram Оля недавно раскритиковала шоу Холостяк, а до этого высказалась касательно Ким Кардашьян, вызвав споры в Сети.

На фото она запечатлена со своей командой, с которой она выступает в рамках шоу Королева ночи. Однако примечателен в этой публикации не сам снимок, а комментарии подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Команда мечты #оляполякова #туркоролеваночи Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 20 Май 2019 в 12:46 PDT

Несколько подписчиков в комментариях под снимком стали обсуждать, что Полякова раскрыла публике правду про отношения ее коллег Потапа и Насти Каменских. Как стало известно пару недель назад, пара собирается жениться 23 мая.

А ранее, до этого в феврале, на шоу Лига Смеха, когда Потапа спросили «мутит» ли он с Настей, он ответил «да». Оля Полякова не удержалась от комментария и сказала, что наконец-то все узнали о том, что давно и так было известно. Видимо это и обсуждали подписчики в комментариях под публикацией певицы.