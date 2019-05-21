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Алина Гросу опубликовала снимок с маленьким мальчиком

Алина Гросу опубликовала снимок с маленьким мальчиком
11:19 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 20 мая, Алина Гросу опубликовала в своем Instagram новые фото.

Певица Алина Гросу пару месяцев назад впервые заговорила про свою личную жизнь. В эфире канала Украина она рассказала, что уже четыре года встречается с парнем по имени Александр. Артистка поведала, что молодой человек избегает публичности, а на вопрос о свадьбе ответила лишь, что к лету расскажет об этом во всеуслышание.

Позднее о торжестве проговорилась певица Ирина Билык, которая приходится Гросу крестной. Она сообщила, что свадьба запланирована на июнь, а также сказала, что мероприятие пройдет в Венеции.

 На фото певица запечатлена с ребенком лет трех-четырех. Мальчик с артисткой предстали перед зрителями в домашней обстановке, позади Алины можно разглядеть детские игрушки. Расположились герои фото на ковре, где, по всей видимости, играли за минуту до фото.

 
 
 
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Мой медвежонок Профессор И просто самый родной человек #выбирайгросу 1|2|3|4|5?))

Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Алина Гросу засветилась с ребенком в День матери

"Мой медвежонок. Профессор. И просто самый родной человек", — написала под фото Алина Гросу.

Подписчики принялись комментировать новый снимок: "Очень мило", "Сын?", "Наверное еще и умный в придачу", "Милота! Еще раз повторюсь. Тебе идут дети. Умничка", "Ваш брат молодший?", "Такие милые фото", "Ты уже стала взрослой, но я помню твои песни".

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Дети, Знаменитости, Фото, Алина Гросу, Фото с детьми.
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