Алина Гросу опубликовала снимок с маленьким мальчиком

Новости шоу бизнеса: Вчера, 20 мая, Алина Гросу опубликовала в своем Instagram новые фото.

Певица Алина Гросу пару месяцев назад впервые заговорила про свою личную жизнь. В эфире канала Украина она рассказала, что уже четыре года встречается с парнем по имени Александр. Артистка поведала, что молодой человек избегает публичности, а на вопрос о свадьбе ответила лишь, что к лету расскажет об этом во всеуслышание.

Позднее о торжестве проговорилась певица Ирина Билык, которая приходится Гросу крестной. Она сообщила, что свадьба запланирована на июнь, а также сказала, что мероприятие пройдет в Венеции.

На фото певица запечатлена с ребенком лет трех-четырех. Мальчик с артисткой предстали перед зрителями в домашней обстановке, позади Алины можно разглядеть детские игрушки. Расположились герои фото на ковре, где, по всей видимости, играли за минуту до фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мой медвежонок Профессор И просто самый родной человек #выбирайгросу 1|2|3|4|5?)) Публикация от GROSU (@alina_grosu) 20 Май 2019 в 1:38 PDT

"Мой медвежонок. Профессор. И просто самый родной человек", — написала под фото Алина Гросу.

Подписчики принялись комментировать новый снимок: "Очень мило", "Сын?", "Наверное еще и умный в придачу", "Милота! Еще раз повторюсь. Тебе идут дети. Умничка", "Ваш брат молодший?", "Такие милые фото", "Ты уже стала взрослой, но я помню твои песни".