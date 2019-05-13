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Понедельник, 13.05.2019
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Алина Гросу засветилась с ребенком в День матери

Алина Гросу засветилась с ребенком в День матери
15:30 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Алина Гросу присоединилась с "флешмобу", показала в своем Instagram снимок с ребенком на руках.

Украинская певица Алина Гросу опубликовала в Instagram фото с племянником.

Певица Алина Гросу пару месяцев назад впервые заговорила про свою личную жизнь. В эфире канала Украина она рассказала, что уже четыре года встречается с парнем по имени Александр. Артистка поведала, что молодой человек избегает публичности, а на вопрос о свадьбе ответила лишь, что к лету расскажет об этом во всеуслышание. Позднее о торжестве проговорилась певица Ирина Билык, которая приходится Гросу крестной. Она сообщила, что свадьба запланирована на июнь, а также сказала, что мероприятие пройдет в Венеции.

Вчера, 12 мая, в мире отмечали День матери. Многие звезды поздравили своих мам, опубликовав фотографии с ними и написав поздравления в своих социальных сетях. Некоторые поклонники принялись судачить, что это за мальчик на фото, но Алина быстро развеяла все домыслы и объяснила, что на фотографии она запечатлена с племянником Кириллом. 

 
 
 
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Кирилл Романович желает вам прекрасного воскресенья

Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Алина Гросу похвасталась обручальным кольцом

"Кирилл Романович желает вам прекрасного воскресенья", — написала Алина под фото.

Как сообщалось ранее, в эфире канала Украина она рассказала, что уже четыре года встречается с парнем по имени Александр. Артистка поведала, что молодой человек избегает публичности, а на вопрос о свадьбе ответила лишь, что к лету расскажет об этом во всеуслышание. Позднее о торжестве проговорилась певица Ирина Билык, которая приходится Гросу крестной. Она сообщила, что свадьба запланирована на июнь, а также сказала, что мероприятие пройдет в Венеции.

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Дети, Свадьба, Знаменитости, День матери, Алина Гросу.
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