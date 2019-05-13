Алина Гросу засветилась с ребенком в День матери

Новости шоу бизнеса: Алина Гросу присоединилась с "флешмобу", показала в своем Instagram снимок с ребенком на руках.

Украинская певица Алина Гросу опубликовала в Instagram фото с племянником.

Певица Алина Гросу пару месяцев назад впервые заговорила про свою личную жизнь. В эфире канала Украина она рассказала, что уже четыре года встречается с парнем по имени Александр. Артистка поведала, что молодой человек избегает публичности, а на вопрос о свадьбе ответила лишь, что к лету расскажет об этом во всеуслышание. Позднее о торжестве проговорилась певица Ирина Билык, которая приходится Гросу крестной. Она сообщила, что свадьба запланирована на июнь, а также сказала, что мероприятие пройдет в Венеции.

Вчера, 12 мая, в мире отмечали День матери. Многие звезды поздравили своих мам, опубликовав фотографии с ними и написав поздравления в своих социальных сетях. Некоторые поклонники принялись судачить, что это за мальчик на фото, но Алина быстро развеяла все домыслы и объяснила, что на фотографии она запечатлена с племянником Кириллом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Кирилл Романович желает вам прекрасного воскресенья Публикация от GROSU (@alina_grosu) 12 Май 2019 в 9:03 PDT

"Кирилл Романович желает вам прекрасного воскресенья", — написала Алина под фото.

Как сообщалось ранее, в эфире канала Украина она рассказала, что уже четыре года встречается с парнем по имени Александр. Артистка поведала, что молодой человек избегает публичности, а на вопрос о свадьбе ответила лишь, что к лету расскажет об этом во всеуслышание. Позднее о торжестве проговорилась певица Ирина Билык, которая приходится Гросу крестной. Она сообщила, что свадьба запланирована на июнь, а также сказала, что мероприятие пройдет в Венеции.