Алина Гросу впервые показала жениха

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Алина Гросу пару месяцев назад впервые заговорила про свою личную жизнь.

Украинская певица и актриса Алина Гросу опубликовала в своем Instagram фото с будущим мужем.

В эфире канала Украина она рассказала, что уже четыре года встречается с парнем по имени Александр. Артистка поведала, что молодой человек избегает публичности, а на вопрос о свадьбе ответила лишь, что к лету расскажет об этом во всеуслышание. Позднее о торжестве проговорилась певица Ирина Билык, которая приходится Гросу крестной. Она сообщила, что свадьба запланирована на июнь, а также сказала, что мероприятие пройдет в Венеции.

На днях Алина Гросу показала, как развлекалась на девичнике. А вчера, 9 мая, впервые в своем Instagram опубликовала фото с возлюбленным. На снимках Алина и Александр запечатлены, держащимися за руки на фоне Пражских пейзажей. По всей видимости именно там проходит подготовка к свадьбе молодых людей. Там же Гросу провела и девичник.

Под снимками Алина написала стихотворение о любви. Поклонники певицы продолжают поздравлять любимую артистку с помолвкой: "Это он и какие вы милые", "Заечки, я просто уже влюблена в вашу пару, безумно", "Счастья вам", "Красиво! И стих, и фото".

Как сообщалось ранее, Украинская певца Алина Гросу опубликовала в instagram отрывок своего клипа на песню "Вова".