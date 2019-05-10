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Пятница, 10.05.2019
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Алина Гросу впервые показала жениха

Алина Гросу впервые показала жениха
15:09 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Алина Гросу пару месяцев назад впервые заговорила про свою личную жизнь.

Украинская певица и актриса Алина Гросу опубликовала в своем Instagram фото с будущим мужем.

В эфире канала Украина она рассказала, что уже четыре года встречается с парнем по имени Александр. Артистка поведала, что молодой человек избегает публичности, а на вопрос о свадьбе ответила лишь, что к лету расскажет об этом во всеуслышание. Позднее о торжестве проговорилась певица Ирина Билык, которая приходится Гросу крестной. Она сообщила, что свадьба запланирована на июнь, а также сказала, что мероприятие пройдет в Венеции.

На днях Алина Гросу показала, как развлекалась на девичнике. А вчера, 9 мая, впервые в своем Instagram опубликовала фото с возлюбленным. На снимках Алина и Александр запечатлены, держащимися за руки на фоне Пражских пейзажей. По всей видимости именно там проходит подготовка к свадьбе молодых людей. Там же Гросу провела и девичник. 

 
 
 
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Отсюда мы уходим в «никуда», Сюда приходим будто с «ниоткуда» .. У каждого свой путь - своя судьба, Она как будто есть 8 чудо. Сюда приходим.. ищем в этом смысл.. И знаем, что уйдем, в сто лет, когда-то.. Сто лет - так много, но как миг на жизнь - Он наш подарок или он - расплата? Отсюда мы уходим в «никуда», Есть лишь «сейчас», чтоб в памяти остаться.. И нет у нас ни завтра, ни вчера... Лишь миг... длинною в жизнь.. счастливым быть..пытаться. #стихиалинкиблондинки

Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Алина Гросу выходит замуж: появились фото с девичника

Под снимками Алина написала стихотворение о любви. Поклонники певицы продолжают поздравлять любимую артистку с помолвкой: "Это он и какие вы милые", "Заечки, я просто уже влюблена в вашу пару, безумно", "Счастья вам", "Красиво! И стих, и фото".

Как сообщалось ранее, Украинская певца Алина Гросу опубликовала в instagram отрывок своего клипа на песню "Вова".

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Свадьба, Знаменитости, Артистка, Алина Гросу, Жених Алины Гросу.
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