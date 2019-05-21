Известные личности, которые не побоялись поменять свой стиль Стиль - один из способов показать свой внутренний мир или настроение. Люди постоянно стригут или красят волосы, отращивают бороды, худеют или набирают вес, чтобы продемонстрировать, что в их жизни начинается новый этап. И знаменитости не являются исключением: время от времени они удивляют своих поклонников новыми образами, кардинально изменив свою внешность.