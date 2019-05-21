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Среда, 22.05.2019
Известные личности, которые не побоялись поменять свой стиль
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Известные личности, которые не побоялись поменять свой стиль

Стиль - один из способов показать свой внутренний мир или настроение. Люди постоянно стригут или красят волосы, отращивают бороды, худеют или набирают вес, чтобы продемонстрировать, что в их жизни начинается новый этап. И знаменитости не являются исключением: время от времени они удивляют своих поклонников новыми образами, кардинально изменив свою внешность.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Знаменитости, Известные личности, Новый имидж, Смена стиля.
12:53 Вт, 21 Май 2019 Телеграф
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