Посмотрите какая невероятная Турция: Григорий Решетник со своей любимой отправился в отпуск

Украинский ведущий с любимой только недавно побывал на Мальдивах, и уже через некоторое время решил посетить еще одно невероятное Insta-место в Турции.
И это регион Каппадокия - именно там каждое утро в небо одновременно поднимается большое количество воздушных шаров.
Именно таким невероятным зрелищем наслаждался ведущий с женой.И их яркие фото на фоне сказочного пейзажа и воздушных шаров заставят тебя затаить дыхание.
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30 років тому в Кападокії задумались, що ж такого придумати, щоб привабити туристів і щоб це рішення ідеально вписувалося в їхні гірські краєвиди. Додумались до такого простого на перший погляд рішення - запускати повітряні кулі. *** Але, тепер, побачивши це все на власні очі, розумію, з простих речей творяться великі масштабні ідеї. Останні 10 років відбою від туристів тут немає. Сюди приїжджають робити весільні фотосесії, освідчуватися в коханні, просто фотографуватися з *** Переважно, жителі країн СНД та величезна кількість китайців. Ось їх і справді, дуже-дуже багато. І пояснюється це просто - держава повністю оплачує їм поїздку в Каппадокію ! Звідси і такі черги на катання на кулях))) *** А взагалі, я вважаю, що кожна закохана пара просто зобов`язана тут побувати #missisreshetnik #reshetnikfamily #unice #reshetniktravelling #reshetniktravelling_cappadociya
Это, действительно, одно из самых романтических мест, которые я видела. Когда все предыдущие дни воздушные шары не летали из-за сильного ветра, я думала, что уже их и не увижу. Но сегодня погода смилостивилась. Мы проснулись в 4 утра и в воздух поднялись одновременно 200 шаров, - поделилась впечатлениями Кристина под одним из постов в своем Instagram.
Видно, что эти двое просто наслаждались друг другом и тем, что происходило вокруг них. Здесь даже слова лишние, просто стоит посмотреть на эти сказочные фото и все станет ясно.