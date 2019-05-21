Скачать
Среда, 22.05.2019
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
В Украину после многолетнего отсутствия вернулся Хорошковский
В Украину после многолетнего отсутствия вернулся Хорошковский
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)

Посмотрите какая невероятная Турция: Григорий Решетник со своей любимой отправился в отпуск

Посмотрите какая невероятная Турция: Григорий Решетник со своей любимой отправился в отпуск
18:18 Вт, 21 Май 2019 Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 35-летний телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина побывали в наиболее романтическом городе в Турции.

Украинский ведущий с любимой только недавно побывал на Мальдивах, и уже через некоторое время решил посетить еще одно невероятное Insta-место в Турции.

И это регион Каппадокия - именно там каждое утро в небо одновременно поднимается большое количество воздушных шаров.

Именно таким невероятным зрелищем наслаждался ведущий с женой.И их яркие фото на фоне сказочного пейзажа и воздушных шаров заставят тебя затаить дыхание.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

30 років тому в Кападокії задумались, що ж такого придумати, щоб привабити туристів і щоб це рішення ідеально вписувалося в їхні гірські краєвиди. Додумались до такого простого на перший погляд рішення - запускати повітряні кулі. *** Але, тепер, побачивши це все на власні очі, розумію, з простих речей творяться великі масштабні ідеї. Останні 10 років відбою від туристів тут немає. Сюди приїжджають робити весільні фотосесії, освідчуватися в коханні, просто фотографуватися з *** Переважно, жителі країн СНД та величезна кількість китайців. Ось їх і справді, дуже-дуже багато. І пояснюється це просто - держава повністю оплачує їм поїздку в Каппадокію ! Звідси і такі черги на катання на кулях))) *** А взагалі, я вважаю, що кожна закохана пара просто зобов`язана тут побувати #missisreshetnik #reshetnikfamily #unice #reshetniktravelling #reshetniktravelling_cappadociya

Публикация от Кристина Решетник (@kristina_reshetnik)  

Легенды "Хроник Нарнии" спустя 11 лет: Бен Барнс поделился теплым фото в Instagram

Это, действительно, одно из самых романтических мест, которые я видела. Когда все предыдущие дни воздушные шары не летали из-за сильного ветра, я думала, что уже их и не увижу. Но сегодня погода смилостивилась. Мы проснулись в 4 утра и в воздух поднялись одновременно 200 шаров, - поделилась впечатлениями Кристина под одним из постов в своем Instagram.

Видно, что эти двое просто наслаждались друг другом и тем, что происходило вокруг них. Здесь даже слова лишние, просто стоит посмотреть на эти сказочные фото и все станет ясно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Отпуск, Звезды, Телеведущий, Григорий Решетник, Новости шоубизнеса, Телеведущий Холостяка, Поехали в отпуск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
02 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь