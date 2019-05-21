Посмотрите какая невероятная Турция: Григорий Решетник со своей любимой отправился в отпуск

Новости шоу бизнеса: 35-летний телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина побывали в наиболее романтическом городе в Турции.

Украинский ведущий с любимой только недавно побывал на Мальдивах, и уже через некоторое время решил посетить еще одно невероятное Insta-место в Турции.

И это регион Каппадокия - именно там каждое утро в небо одновременно поднимается большое количество воздушных шаров.

Именно таким невероятным зрелищем наслаждался ведущий с женой.И их яркие фото на фоне сказочного пейзажа и воздушных шаров заставят тебя затаить дыхание.

Это, действительно, одно из самых романтических мест, которые я видела. Когда все предыдущие дни воздушные шары не летали из-за сильного ветра, я думала, что уже их и не увижу. Но сегодня погода смилостивилась. Мы проснулись в 4 утра и в воздух поднялись одновременно 200 шаров, - поделилась впечатлениями Кристина под одним из постов в своем Instagram.

Видно, что эти двое просто наслаждались друг другом и тем, что происходило вокруг них. Здесь даже слова лишние, просто стоит посмотреть на эти сказочные фото и все станет ясно.