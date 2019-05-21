Неравнодушна к англичанам: подруга герцогини Сассекской об их тайных разговорах

Новости шоу бизнеса: Бывшая подруга Меган Маркл Лиззи Канди рассекретила их частные разговоры, касающиеся личной жизни.

Телеведущая призналась, что экс-актриса в течение нескольких лет говорила о желании познакомиться с известным британским парнем. А после того, как вышла замуж и стала герцогиней Сассекской, прекратила с ней общаться.

Несколько дней назад Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали первую годовщину свадьбы, принимая поздравления от близких. Однако не все знакомые сделали им приятные подарки. Одна из бывших подруг Меган Маркл Лиззи Канди решила рассказать журналистам The Daily Mail об их тайных разговорах. В своем интервью она рассекретила мечты Меган познакомиться с известным британцем.

Сами герцоги Сассекские неоднократно рассказывали, что познакомились на свидании вслепую, которое для них устроили их общие друзья. А также ходили слухи, что Меган Маркл понравилась принцу Гарри еще задолго до знакомства, ведь он был поклонником сериала "Форс-мажоры", где она играла в главных ролях. Однако телеведущая Лиззи Канди рассказала еще одну версию их истории любви.

Как отмечается в источнике, Меган Маркл сразу после развода с первым мужем начала искать себе приличного спутника. После знакомства актрисы и телеведущей в 2013 году они создали общий чат, в котором было несколько подруг. В сообщениях, как уверяет Лиззи Канди, нынешняя герцогиня неоднократно говорила о желании познакомиться с любым "известным британцем".

"У нас был чат для девочек. В нем Мэг как-то спросила: "Вы знаете каких-то известных ребят? Я не замужем и неравнодушна к англичанам". Мы пообещали Меган помочь ей в поисках. Я помню, она много расспрашивала о моих знакомых. Она была очень заинтересована и задавала много вопросов. Меган была очень веселая и милая, она мне всегда нравилась", – поделилась подробностями Лиззи Канди.

После чего Меган Маркл поддерживала общение с Мэттом Кардлом, который выиграл в шоу X-Factor в 2010 году. Стоит отметить, что он также был британцем, а уже через несколько месяцев сеть взорвали слухи о ее романе с принцем Гарри.

"Я сразу написала ей, когда узнала об их романе с Гарри. Она ответила: "Да, это так. Надеюсь, мы будем вместе". На этом наше общение закончилось: дворец, по всей видимости, запретил ей поддерживать связь со знакомыми из средств массовой информации", – рассказала телеведущая.

По ее словам, сразу после объявления Кенсингтонским дворцом об отношениях принца с экс-актрисой она прекратила общаться с подругой, которой доверяла поиски своего спутника жизни, а также не пригласила ее на свадьбу.