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"Это нечто большее, чем дружба": Арина Любителева закрутила роман с музыкантом Imagine Dragons

"Это нечто большее, чем дружба": Арина Любителева закрутила роман с музыкантом Imagine Dragons
21:29 Вт, 21 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Одна из скандальных участниц проекта "Топ-модель по-украински" Арина Любителева встречается с музыкантом популярной группы Imagine Dragons.

Избранником манекенщицы стал басист Бен МакКи.

О своей личной жизни девушка рассказала в спецпроекте Сергея Никитюка "Предметка", передает Новый канал. По словам Арины Любителевой, она знает артиста 1,5 года и вместе с ним путешествует по миру. 

"Это, наверное, нечто большее, чем дружба, но меньше чем любовь. Я знаю этого человека почти 1,5 года, и все идет своим чередом. Но интрижкой это уже, конечно, не назовешь. Он даже написал мне маленькую шутливую песню!" – призналась Арина Любителева.

Впервые об отношениях модели с Беном МакКи заговорили, когда красавица в своем блоге опубликовала несколько кадров с концертов Imagine Dragons. Впоследствии слухи о романе она подтвердила благодаря фото со сцены, на которой Арина Любителева отпраздновала 20-летие. Позже фанаты украинки заметили на фото девушки татуированные руки, как у МакКи. Так что скрывать свой роман Арина не стала.

"Если говорить о моем статусе, то, скорее всего, я свободна, но если копнуть глубже – у меня кто-то есть, но это неофициально. Все же видели у меня фотографии в Instagram, на которых можно "спалить" Бена, и, значит, я не очень хотела это скрывать. Возможно, сначала и хотела, но потом поняла, что все уже заметили, что пятый концерт подряд провожу с ними. Мои друзья стали звонить и интересоваться. И я поняла, что держать все в тайне – это провал. У меня как-то уже такое было: я все скрывала очень тщательно, но потом тайна раскрылась, и вылезла мне большим "боком", – рассказала Арина Любителева.

На просьбу телеведущего описать свои отношения одним словом, модель не смогла ответить, заверила, что понадобится значительно больше слов. С музыкантом Арина Любителева ежедневно общается, так как Бен МакКи стал особенным человеком в ее жизни.

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"Я не могу описать наши отношения одним словом, но могу сказать, что знаю все об этом человеке, мы общаемся почти каждый день. У нас все хорошо: планируем следующие встречи, отпуск вместе и все такое. Все постепенно развивается ... Возможно, нужно еще немного подождать, чтобы у нас с Беном все стихло и улеглось, и тогда я смогу ответить на этот вопрос действительно одним словом и конкретно", – добавила Арина Любителева.

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Все по теме:

Модель, Imagine Dragons, Манекенщица, Топ-модель по-украински, Арина Любителева, Бен МакКи.
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