Imagine Dragons выступят на финале Лиги чемпионов

На церемонии открытия финального матча Лиги чемпионов 2018/2019 между Ливерпулем и Тоттенхэмом выступит инди-рок-группа Imagine Dragons. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Для нас большая честь выступить на церемонии открытия финала Лиги чемпионов перед самыми страстными болельщиками в мире. В Мадриде будет отличное шоу", – сказал в комментарии сайту УЕФА лидер группы Дэн Рейнольдс.

We're excited to announce @IMAGINEDRAGONS will be performing at the #UCLfinal Opening Ceremony, presented by @pepsi! #ForTheLoveOfIt pic.twitter.com/mGAP7EBNUs

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 9 мая 2019 г.