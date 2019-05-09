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Imagine Dragons выступят на финале Лиги чемпионов

Imagine Dragons выступят на финале Лиги чемпионов
18:23 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Финальный матч Лиги чемпионов 2018/19 состоится 1 июня.

На церемонии открытия финального матча Лиги чемпионов 2018/2019 между Ливерпулем и Тоттенхэмом выступит инди-рок-группа Imagine Dragons. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Для нас большая честь выступить на церемонии открытия финала Лиги чемпионов перед самыми страстными болельщиками в мире. В Мадриде будет отличное шоу", – сказал в комментарии сайту УЕФА лидер группы Дэн Рейнольдс.

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Отметим, что Imagine Dragons была признана самой прослушиваемой группой 2018 года согласно рейтингу стримингового музыкального сервиса Spotify.

Финальный поединок состоится 1 июня на мадридском стадионе Ванда Метрополитано. Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.

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ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ЛЧ, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола, Imagine Dragons, Маурисио Почеттино, Тоттенхэм - Лиерпуль.
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