Imagine Dragons выступят на финале Лиги чемпионов

Новости спорта: Финальный матч Лиги чемпионов 2018/19 состоится 1 июня.

На церемонии открытия финального матча Лиги чемпионов 2018/2019 между Ливерпулем и Тоттенхэмом выступит инди-рок-группа Imagine Dragons. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Для нас большая честь выступить на церемонии открытия финала Лиги чемпионов перед самыми страстными болельщиками в мире. В Мадриде будет отличное шоу", – сказал в комментарии сайту УЕФА лидер группы Дэн Рейнольдс.

Отметим, что Imagine Dragons была признана самой прослушиваемой группой 2018 года согласно рейтингу стримингового музыкального сервиса Spotify.

Финальный поединок состоится 1 июня на мадридском стадионе Ванда Метрополитано. Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.