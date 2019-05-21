Элегантный наряд нежного оттенка: Кейт Миддлтон на вечеринке Королевского сада

Однако сегодня, 21 мая, в Букингемском дворце, состоялось празднование вечеринки Королевского сада, на которую Кейт Миддлтон решила одеть элегантный наряд нежного оттенка.
На днях 37-летняя Кейт Миддлтон совершила несколько выходов, которые были тесно связаны с природой. Так, герцогиню Кембриджскую встречали в Саду дикой природы, а также на цветочном фестивале Сhеlsеа Flоwer Shоw. Во время посещения этих мест жена принца Уильяма демонстрировала обыденные образы, очаровывая обновленным стилем.
Однако сегодня, 21 мая, в Букингемском дворце королева Елизавета II принимает гостей по случаю традиционного празднования вечеринки Королевского Сада. На масштабное мероприятие, которое насчитывает около 30 тысяч гостей, Кейт Миддлтон надела классическое двубортное платье-пальто пудрового оттенка. Платье было в трендовую, однако не густую, складку, а в тон к наряду на голове герцогини красовался шляпка.
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The Duchess of Cambridge's outfit from today(21 May 2019) Coat:@alexandermcqueen Hat:@juliettemillinery Shoes:@gianvitorossi Clutch:@loefflerrandall Do you like her outfit? #thecambridges #princewilliam #katemiddleton #dukeofcambridge #duchessofcambridge #princegeorge #princesscharlotte #princelouis #kensingtonpalace
Довершением безупречного образа жены принца Уильяма стали туфли-лодочки из замши бежевого цвета с клатч в тон к обуви, а также серьги с жемчужинами продолговатой формы.