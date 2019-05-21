Скачать
Среда, 22.05.2019
Богдан заявил, что попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо
Богдан заявил, что попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо
Новый глава АП: Мы рассматриваем различные пути снижения цены на газ
Новый глава АП: Мы рассматриваем различные пути снижения цены на газ
Украинка Калинина стартовала с победы на Ролан Гаррос
Украинка Калинина стартовала с победы на Ролан Гаррос
Элегантный наряд нежного оттенка: Кейт Миддлтон на вечеринке Королевского сада
Элегантный наряд нежного оттенка: Кейт Миддлтон на вечеринке Королевского сада

Элегантный наряд нежного оттенка: Кейт Миддлтон на вечеринке Королевского сада

Элегантный наряд нежного оттенка: Кейт Миддлтон на вечеринке Королевского сада
22:13 Вт, 21 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Кембриджская несколько дней подряд радовала поклонников своими выходами, при которых демонстрировала свой обновленный стиль.

Однако сегодня, 21 мая, в Букингемском дворце, состоялось празднование вечеринки Королевского сада, на которую Кейт Миддлтон решила одеть элегантный наряд нежного оттенка.

На днях 37-летняя Кейт Миддлтон совершила несколько выходов, которые были тесно связаны с природой. Так, герцогиню Кембриджскую встречали в Саду дикой природы, а также на цветочном фестивале Сhеlsеа Flоwer Shоw. Во время посещения этих мест жена принца Уильяма демонстрировала обыденные образы, очаровывая обновленным стилем.

Однако сегодня, 21 мая, в Букингемском дворце королева Елизавета II принимает гостей по случаю традиционного празднования вечеринки Королевского Сада. На масштабное мероприятие, которое насчитывает около 30 тысяч гостей, Кейт Миддлтон надела классическое двубортное платье-пальто пудрового оттенка. Платье было в трендовую, однако не густую, складку, а в тон к наряду на голове герцогини красовался шляпка.

Не первая: Кейт Миддлтон повторила образ герцогини Кентской 

Довершением безупречного образа жены принца Уильяма стали туфли-лодочки из замши бежевого цвета с клатч в тон к обуви, а также серьги с жемчужинами продолговатой формы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кейт Миддлтон, Стиль, Образ, Королевская семья, Герцогиня, Герцогиня Кембриджская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
02 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь