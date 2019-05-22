Стало известно, почему Ким Кардашьян дала сыну имя Псалм

Новости шоу бизнеса: У Ким и Канье подрастает трехлетний Сейнт, фанаты и рядовые пользователи в сети не ожидали, что пара назовет сына Псалмом.

Несколько дней назад Ким Кардашьян опубликовала первое фото новорожденного сына в Instagram и представила его как Псалма Уэста. Столь религиозное имя заставило поклонников испытать противоречивые эмоции, которые они выразили в сети и в комментариях к посту звезды. Ким не стала реагировать на издевки и недоуменные вопросы фанатов, а вот источник близкий к супругам рассказал, почему они дали ребенку такое необычное имя.

Какие только предположения не выдвигали поклонники семейства Кардашьян, когда гадали над именем малыша, но ни одно из них не оказалось верным. Анонимный источник рассказал изданию E! News, что данное решение принял Уэст, желая таким образом отобразить духовность своей семьи.

"Для него это было важно, а Ким хотелось, чтобы имя малыша было символичным и значимым, так что она согласилась с мужем", — рассказал инсайдер. По его словам, имена всех детей пары имеют за собой определенную историю и значение. "Норт символизирует высшую силу. Имя Сейнта отсылает к тяжелой беременности Ким и означает, что он был благословением для семьи. Назвав младшую дочь Чикаго, Уэст отдал дань уважения своему родному городу", — поделился с изданием источник.

Инсайдер также отметил, что Ким и Канье не обращают внимания на реакцию окружающих и наслаждаются совместным времяпрепровождением: "Их отношения стали крепче, они влюблены друг в друга сильнее, чем когда-либо. Сейчас они оба посвящают время семье и приспосабливаются к жизни с четырьмя детьми".