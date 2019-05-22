Скачать
Среда, 22.05.2019
Экстренное заседание Верховной Рады: онлайн
Экстренное заседание Верховной Рады: онлайн
Зеленский отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы АП
Зеленский отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы АП
Шахтер - Динамо: где и когда смотреть матч 22 мая
Шахтер - Динамо: где и когда смотреть матч 22 мая
Королева Украины 2019: известно имя счастливой обладательницы короны
Королева Украины 2019: известно имя счастливой обладательницы короны

Леся Никитюк рассказала о расставании с любимым

Леся Никитюк рассказала о расставании с любимым
12:06 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сейчас Леся свободна и открыта к новым отношениям.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк очень болезненно пережила расставание со своим возлюбленным, которого загадочно называла "соседом".

Об этом она рассказала в проекте Маши Ефросининой на YouTube "Экзамен". По словам ведущей, роман длился 2,5 года, но чувства так и не удалось сохранить.

"Я свободна. Уже переплакала и отпустила", - призналась телезвезда. "Мы очень любили друг друга и по-прежнему живем стенка к стенке. Мне спокойно, когда я слышу, как он приходит домой в свою квартиру, его собака начинает скулить, потому что она знает, что он уже дома. Мы постоянно случайно встречаемся, при чем я чувствую эту встречу. Мы здороваемся, общаемся, но не более чем", - добавила она. 

Леся Никитюк рассказала, какие мужчины ее привлекают

Как известно, Леся тщательно скрывала своего любимого от общественности и даже после разрыва не называет его имени. Они познакомились на лестничной площадке только спустя два года после переезда Никитюк в свою квартиру.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Экзамен, Леся Никитюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня День Николая Чудотворца: что нельзя делать этот день
02 Приметы и обряды на 22 мая – День Николы Вешниго
03 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
04 Сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание
05 Никакого коллапса не случится: в АП прокомментировали решение Гройсмана уйти в отставку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил первого заместителя главы СБУ
Зеленский назначил первого заместителя главы СБУ
Украинские военнослужащие попали в плен боевиков
Украинские военнослужащие попали в плен боевиков
Указ Зеленского о роспуске Рады обжалуют в КС
Указ Зеленского о роспуске Рады обжалуют в КС
Маникюр 2019: идеи космического маникюра (Фото)
Маникюр 2019: идеи космического маникюра (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь