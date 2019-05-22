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Милли Бобби Браун снялась для глянца и рассказала о пережитых издевательствах в школе

Милли Бобби Браун снялась для глянца и рассказала о пережитых издевательствах в школе
12:30 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 15-летняя актриса по своему горькому опыту знает, как важно оберегать детей от издевательств.

Карьера юной Милли Бобби Браун развивается очень быстро: в этом месяце она продвигает блокбастер "Годзилла 2: Король монстров", летом представит третий сезон сериала "Очень странные дела", а впереди ее ждет благотворительная деятельность в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ.

В разговоре с журналистом Милли Бобби Браун объяснила, ради какой цели присоединилась к фонду защиты детей: "На жизнь молодых людей оказывают все больше давления. Я хочу убедиться, что дети защищены от насилия и эксплуатации, хочу бороться с негативом в социальных сетях. Я сама через это прошла, и это напоминает болезнь". Актриса не преувеличивает: кроме того, что ей постоянно приходится сталкиваться с критикой в Instagram и других площадках, она также переживала издевательства в детстве.

"В школе в Великобритании надо мной издевались, именно поэтому для меня важно выступить против травли и буллинга. Мне самой пришлось сменить несколько школ, что доставило много проблем, которые мне приходится решать до сих пор. Я сталкивалась с негативом и в реальной жизни, и в сети, и это заставило меня ценить любовь намного больше", — рассказала звезда. 

 
 
 
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Thank you @orlandobloom for interviewing me for the @glamouruk activism issue. I have always admired your work as an actor and humanitarian. #unicef #godzillamovie #strangerthings3 #youthpower

Публикация от by mills ♡ (@milliebobbybrown)

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Она предалась рассуждениям о том, что социальные сети — это одновременно как великое благо, так и неизбежное зло. "Они повышают осведомленность людей, раскрывают вещи, которые необходимо знать. Никому не следует говорить, что социальные сети — не место для позитива и перемен к лучшему. Но в то же время здесь случаются столь душераздирающие инциденты. Сама я много раз сталкивалась с травлей в интернете, но мне бы хотелось сделать виртуальную реальность счастливым местом", — заключила Браун.

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Знаменитости, Актриса, Издевательства, Милли Бобби Браун, Издевательства в колах.
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