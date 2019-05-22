Актриса Дарья Мельникова показала фигуру после родов

Дарья Мельникова похвасталась фигурой в купальнике.
Актриса Дарья Мельникова, которая обрела популярность после роли Жени в сериале "Папины дочки", недавно побрила голову, оставив из волос лишь небольшой ежик.
На одном из снимком Дарья позирует в купальнике, продемонстрировав подписчикам стройную фигурку после родов.
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АКТРИСА СЕРИАЛА «ПАПИНЫ ДОЧКИ» ПОКАЗАЛА ФИГУРУ ПОСЛЕ РОДОВ!!!! 27-летняя актриса сериала «папины дочки» Дарья Мельникова, выставила фото в купальнике из отпуска в своём микроблоге! Звезда показала свой живот, спустя 5 месяцев после родов! «качни прессуху» - советуют подпчисчки. «классный купальник, чо за марка?», вопрошают другие. (Здесь и далее орфография хромает. Прим.ред.) На фото так же присутствует сын звездной пары - Артур, названный в честь отца, супруга актрисы - Артура Смольянинова, известного по фильмам «вы этого врача кажется играли» и «мой парень какал» . Имя второго ребёнка пара пока так и не раскрыла! Капец! Напомним, что Дарья Мельникова состоит в браке с Артуром Смольяниновым с 2013 года. Актеры стараются оберегать свою личную жизнь (да уж) от посторонних глаз. Однако после вторых родов Дарья стала чаще делиться с подписчиками информацией о своей семье, а затем и вовсе завела блог для мам @movem_club , где рассказывает о своих секретах воспитания детей. Интересно, что перед отпуском Дарья подбрила себя наголо, все это снял на видео ее друг и фотограф Андрей Мишуров @mishur0v , с которым она неоднократно уже делала совместные фотосессии Внимание, вопрос! Как звали одноклассника Дарьи Мельниковой, если фамилия его была Машарин? (Илюш, привет) Дорогие журналисты, уважаю ваш труд и вас. Не серчайте) просто веселюсь #звездныепары #смольяниновартур #дарьямельникова #кудакатитсямир #надовсеголишькаждыйвечеркушать....
Поклонники оценили милую фотографию и написали множество комментариев, как комплиментарных, так и критикующих: "Гуд фотка, хочу себе такую же. Теперь буду на яхту копить, а там уже только родить и наслысо подстричься останется. Ты супер", "Ну мы давно подозревали, что ты ведьма. Ты шикарная всегда! Любим. Передавай там привет морю", "Волосы себе стричь-жизнь укорачивать (примета)".
"На лбу сердечко,случайно заметила", "Как, родив двоих детей, остаться такой стройной? Наверное, дело в генетике", "На мужика смахивает. Нет женственности, тем более еще и налысо побрилась".