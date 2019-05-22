Актриса Дарья Мельникова показала фигуру после родов

Новости шоу бизнеса: Новоиспеченная мама двоих детей отправилась в путешествие, откуда и опубликовала фотографии.

Дарья Мельникова похвасталась фигурой в купальнике.

Актриса Дарья Мельникова, которая обрела популярность после роли Жени в сериале "Папины дочки", недавно побрила голову, оставив из волос лишь небольшой ежик.

На одном из снимком Дарья позирует в купальнике, продемонстрировав подписчикам стройную фигурку после родов.

Поклонники оценили милую фотографию и написали множество комментариев, как комплиментарных, так и критикующих: "Гуд фотка, хочу себе такую же. Теперь буду на яхту копить, а там уже только родить и наслысо подстричься останется. Ты супер", "Ну мы давно подозревали, что ты ведьма. Ты шикарная всегда! Любим. Передавай там привет морю", "Волосы себе стричь-жизнь укорачивать (примета)".

"На лбу сердечко,случайно заметила", "Как, родив двоих детей, остаться такой стройной? Наверное, дело в генетике", "На мужика смахивает. Нет женственности, тем более еще и налысо побрилась".