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Лилия Ребрик стала победительницей премии Cosmopolitan Awards-2019

Лилия Ребрик стала победительницей премии Cosmopolitan Awards-2019
14:25 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ведущая программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилия Ребрик стала победительницей премии Cosmopolitan Awards-2019 в номинации "Телерадиоведущая".

Лилия Ребрик обогнала по количеству голосов Соломию Витвицкую, Дашу Коломиец и Машу Виноградову.

За нее проголосовали больше всего украинцев.

По словам Лилии, к наградам она относится с уважением и улыбкой.

"Я уважаю свою профессию, свой труд, ценю зрителей и читателей, которые выбрали меня. Благодарна, что украинцы просыпаются утром и включают канал "Украина" и, возможно, какая-то хорошая фраза чей-то день может сделать. Такие награды – это мотивация и вдохновение, доказательство, что ты делаешь правильно в своей жизни", – прокомментировала ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик свою победу. 

 
 
 
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Вчора за версією журналу «Cosmopolitan» отримала надзвичайно приємну нагороду «Ведуча року». Дякую всім, хто голосував за мене- читачам журналу, моїм глядачам, підписникам... Дякую, що прокидаєтеся так рано зі мною в ефірах «Ранку з Україною». Дякую моїй молодшій донечці, яка не дає мені проспати ефіри і прокидається о пів на четверту, щоб я її погодувала. І звичайно ж дякую чоловікові, який витримує всі ці мої шалені графіки. ⠀ До речі, вже сьогодні я з виставою у Маріуполі, а завтра- у Слов’янську. («Жінка над нами»). До зустрічі). ⠀ На мені неймовірна сукня від @2kolyory_official Ми з @andrii_dykyi немов молодята Makeup&hair від моєї @borsukovskaia

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

В то же время Лилия, которая пришла на премию вместе с мужем Андреем Диким, добавляет, что очень важно быть лучшей для своих родных людей: 

Лилия Ребрик стала "мамой года" на ежегодном "Бале цветов"

"Будет надежный тыл – будет и востребованность на работе".

К слову, для мероприятия Лилия выбрала платье белого цвета, как было предусмотрено дресс-кодом. Наряд от украинского бренда удачно подчеркивал талию звезды, а элегантная прическа и красные губы добавили образу праздничности.

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Лилия Ребрик, Телеведущая, Cosmopolitan Awards-2019, Премия Cosmopolitan Awards-2019, Телерадиоведущая.
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