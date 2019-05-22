Новости шоу бизнеса: Ведущая программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилия Ребрик стала победительницей премии Cosmopolitan Awards-2019 в номинации "Телерадиоведущая".

Лилия Ребрик обогнала по количеству голосов Соломию Витвицкую, Дашу Коломиец и Машу Виноградову.

За нее проголосовали больше всего украинцев.

По словам Лилии, к наградам она относится с уважением и улыбкой.

"Я уважаю свою профессию, свой труд, ценю зрителей и читателей, которые выбрали меня. Благодарна, что украинцы просыпаются утром и включают канал "Украина" и, возможно, какая-то хорошая фраза чей-то день может сделать. Такие награды – это мотивация и вдохновение, доказательство, что ты делаешь правильно в своей жизни", – прокомментировала ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик свою победу.

В то же время Лилия, которая пришла на премию вместе с мужем Андреем Диким, добавляет, что очень важно быть лучшей для своих родных людей:

"Будет надежный тыл – будет и востребованность на работе".

К слову, для мероприятия Лилия выбрала платье белого цвета, как было предусмотрено дресс-кодом. Наряд от украинского бренда удачно подчеркивал талию звезды, а элегантная прическа и красные губы добавили образу праздничности.