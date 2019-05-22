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СМИ: Бруклин Бекхэм подогрел слухи о беременности своей возлюбленной

СМИ: Бруклин Бекхэм подогрел слухи о беременности своей возлюбленной
15:46 Ср, 22 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Сын звездной четы Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин появился на красной дорожке Каннского кинофестиваля вместе со своей девушкой Ханой Кросс.

Во время фотосессии влюбленных поклонники обратили внимание на весьма двусмысленную позу влюбленных. Бруклин Бекхэм нежно обнимал свою девушку за живот.

Несколько недель назад сеть взорвали слухи о вероятной беременности 21-летней Ханы Кросс от сына популярной британского дизайнера Виктории Бекхэм. Информация подтверждения не получила, однако и категорических возражений от звезд не было. Накануне звездная пара прибыла во Францию, а сегодня, 21 мая, засветилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Своим выходом 20-летний Бруклин и 21-летняя Хана Кросс вновь подогрели слухи о беременности девушки. На снимках пара позировала в весьма провокационных позах. На одной из фотографий сын дизайнера и футболиста обнимает свою спутницу за живот.

 
 
 
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Публикация от @ celeb_highlights

СМИ: Девушка Бруклина Бекхэма беременна

Стоит отметить, что на светское мероприятие Хана Кросс пришла в кожаном макси-платье на тонких бретельках. И несмотря на то, что платье было свободного кроя, поклонники заметили подозрительно округлый живот девушки Буклина. 

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Бекхэм, Беременность, Знаменитости, Звезды, Бруклин Бекхэм, Хана Кросс.
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