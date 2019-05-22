СМИ: Бруклин Бекхэм подогрел слухи о беременности своей возлюбленной

Во время фотосессии влюбленных поклонники обратили внимание на весьма двусмысленную позу влюбленных. Бруклин Бекхэм нежно обнимал свою девушку за живот.
Несколько недель назад сеть взорвали слухи о вероятной беременности 21-летней Ханы Кросс от сына популярной британского дизайнера Виктории Бекхэм. Информация подтверждения не получила, однако и категорических возражений от звезд не было. Накануне звездная пара прибыла во Францию, а сегодня, 21 мая, засветилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
Своим выходом 20-летний Бруклин и 21-летняя Хана Кросс вновь подогрели слухи о беременности девушки. На снимках пара позировала в весьма провокационных позах. На одной из фотографий сын дизайнера и футболиста обнимает свою спутницу за живот.
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Стоит отметить, что на светское мероприятие Хана Кросс пришла в кожаном макси-платье на тонких бретельках. И несмотря на то, что платье было свободного кроя, поклонники заметили подозрительно округлый живот девушки Буклина.