Интересные детали: Меган Маркл просила подругу познакомить ее с принцем Гарри

Новости шоу бизнеса: Английская телеведущая Лиззи Канди выпустила автобиографическую книгу "Сказки с красной ковровой дорожки".

В ней говорится о том, что познакомилась с Меган Маркл за несколько лет до ее встречи с принцем Гарри. По словам Канди, после развода с первым супругом звезда "Форс-мажоров" приехала в Лондон и просила телеведущую познакомить ее с каким-нибудь знаменитым британцем.

Лиззи Канди написала, что познакомилась с Меган Маркл на благотворительном мероприятии в 2013 году. "Между нами завязалась беседа, и Меган спросила, знаю ли я известных британских парней. На тот момент она была одинока и признавалась, что любит английских мужчин. В конце концов, я просто сказала: "Пойдем и найдем тебе кого-нибудь"", - вспоминала телеведущая.

К тому времени прошло несколько месяцев, как Маркл развелась с Тревором Энгельсоном, так что актриса готова была начать новые отношения. По словам Канди, среди претендентов оказались победитель шоу The X Factor Мэтт Кардл и английский футболит Эшли Коул, но ни с тем, ни с другим у звезды ничего не вышло. Описывая Меган, телеведущая использовала только самые лестные эпитеты: "Она была очень веселой и милой, задавала много вопросов и внимательно слушала. Знаете, обычно актрисы любят поговорить только о себе".

Спустя несколько лет после недолгого общения Канди была очень удивлена, узнав, что Маркл встречается с принцем Гарри. В мемуарах она рассказала, что пыталась связаться с актрисой в социальных сетях и расспросить ее о новых отношениях, но звезда уклонилась от ответа, а позже и вовсе прекратила выходить на связь. По мнению Канди, королевская семья настояла на том, чтобы будущая герцогиня прекратила любое взаимодействие с представителями СМИ.