Натали Портман, Кейт Мосс и другие на гала-вечере в Париже

Новости шоу бизнеса: Новые снимки Портман опубликовала на своей странице в Instagram.

Во вторник, 21 мая, в Париже прошел гала-вечер, который посвятили дню рождения одного из крупнейших мировых производителей шампанского Moët & Chandon. Мероприятие посетили голливудские актрисы Натали Портман, супермодель Кейт Мосс и другие гости.

Для публичного выхода звезда "Черного лебедя" оделась в total white look.

Натали примерила длинное кружевное платье, которое дополнила белым жакетом и клатчем в тон. Аккуратная укладка и белые серьги прекрасно завершили нежный образ актрисы.

Вместе с Портман позировали и другие звезды: Кейт Мосс, которая выбрала для светского события атласный молочный комбинезон, Ума Турман в черном платье и швейцарский теннисист Роджер Федерер.