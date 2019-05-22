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Натали Портман, Кейт Мосс и другие на гала-вечере в Париже

Натали Портман, Кейт Мосс и другие на гала-вечере в Париже
21:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Новые снимки Портман опубликовала на своей странице в Instagram.

Во вторник, 21 мая, в Париже прошел гала-вечер, который посвятили дню рождения одного из крупнейших мировых производителей шампанского Moët & Chandon. Мероприятие посетили голливудские актрисы Натали Портман, супермодель Кейт Мосс и другие гости.

Для публичного выхода звезда "Черного лебедя" оделась в total white look.

Натали примерила длинное кружевное платье, которое дополнила белым жакетом и клатчем в тон. Аккуратная укладка и белые серьги прекрасно завершили нежный образ актрисы.

 
 
 
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Dream evening at the vineyards of #chateaudesaran celebrating 150 years of @moetchandon with @umathurman @rogerfederer and #kate Moss #moetmoments #ad

Публикация от Natalie Portman (@natalieportman)

Уилл Смит со своей семьей на премьере "Аладдина" в Лос-Анджелесе

Вместе с Портман позировали и другие звезды: Кейт Мосс, которая выбрала для светского события атласный молочный комбинезон, Ума Турман в черном платье и швейцарский теннисист Роджер Федерер.

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Париж, Кейт Мосс, Натали Портман, Гала-вечер, Moët &amp; Chandon.
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