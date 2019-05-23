Скачать
Четверг, 23.05.2019
Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу
Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу
Итоги 22 мая: Назначения Зеленского и провал избирательных законов
Итоги 22 мая: Назначения Зеленского и провал избирательных законов
Редкач оценил перспективы Усика в хэвивейте
Редкач оценил перспективы Усика в хэвивейте
Приметы и обряды на 23 мая – Симонов день
Приметы и обряды на 23 мая – Симонов день

Слава Каминская показала подросшую дочку: фото

Слава Каминская показала подросшую дочку: фото
10:08 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На сей раз звезда показала снимок с малышкой Лаурой, которая была не в настроении.

Украинская певица Слава Каминская показала фотографию со своей маленькой дочкой Лаурой.

Слава Каминская на официальной странице в Instagram часто публикует семейные фотографии, которыми радует поклонников. 

"Моя маленькая балерина. Сегодня у нас был открытый урок по балету, но не было настроения", – написала Каминская под фото, где позировала в ярком весеннем платье с цветочным принтом, очками и своей дочкой на руках. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Моя маленькая балерина Сегодня у нас был открытый урок по балету , но не было настроения

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

"Мы начинаем": Яна Соломко опубликовала интригующее фото

"Обычная ситуация. Сегодня с таким же лицом посетили бассейн. Такие милые и красивые девочки! И мама, и доченька!", "Добрый вечер вам! Главное, что мама рядом, и маленькая балерина все сделает в следующий раз. Ангелочек устал", "Такая малая у вас прикольная… Эти гримасы ее… Просто супер… Волшебная", "Судя по фотографиям, Слава, ваша малышка не любит играть на камеру" – комментируют поклонники.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Артистка, Слава Каминская, Дочь Славы Каминской.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдала": звезда "Игры престолов" рассказала о том, как не могла смириться с финалом сериала (Видео)
02 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
03 Указы Зеленского: Порошенко призывает демократов не допустить реванша
04 Стефанчук рассказал о задачах Зеленского на первые 100 дней президентства
05 Порошенко о референдуме по мирным соглашениям с РФ: Есть опасения, что это капитуляция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сегодня - День морской пехоты Украины
Сегодня - День морской пехоты Украины
Курс от НБУ на 23 мая: доллар и евро дорожают
Курс от НБУ на 23 мая: доллар и евро дорожают
СМИ: Тереза Мэй объявит об отставке
СМИ: Тереза Мэй объявит об отставке
Рецепт дня: ватрушки с грибами
Рецепт дня: ватрушки с грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь