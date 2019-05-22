Скачать
Четверг, 23.05.2019
"Россия "не нашла" 80 украинских пленных": Марчук о нюансах обменного процессах
"Россия "не нашла" 80 украинских пленных": Марчук о нюансах обменного процессах
Саенко считает, что роспуск ВР может отразиться на работе с МВФ
Саенко считает, что роспуск ВР может отразиться на работе с МВФ
Фьюри рассказал, когда проведет бой-реванш с Уайлдером
Фьюри рассказал, когда проведет бой-реванш с Уайлдером
The New York Times включил Алену Савраненко (Alyona Alyona) в список самых интересных исполнителей Европы
The New York Times включил Алену Савраненко (Alyona Alyona) в список самых интересных исполнителей Европы

"Мы начинаем": Яна Соломко опубликовала интригующее фото

"Мы начинаем": Яна Соломко опубликовала интригующее фото
17:51 Ср, 22 Май 2019 Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Финалистка первого сезона романтического шоу "Холостяк" не перестает удивлять.

Украинская певица, которая недавно официально объявила о возвращении на сцену, а также после неподтвержденных слухов о разводе, радует своих фанатов новыми снимками.

В это раз певица выложила интересное фото, на котором Яна сидит в роскошном автомобиле на пассажирском сидении, а рядом с ней присутствует таинственный незнакомец. На снимке видно, что Яна что-то поправляет на одежде мужчины.

"Очень важно, когда рядом с тобой человек, который понимает тебя без слов, поддерживает.... Поэтому желаю нам с вами встретить его. А если он рядом с вами, обнимите его прямо сейчас и скажите спасибо", - подписала фото Яна Соломко.

Интересно и то, что перед этим Соломко опубликовала еще одно фото, на котором ее гримирует визажист, а на заднем плане виднеется седой мужчина, который что-то указывает певице. Можно только предполагать, что это или долгожданный клип Яны, или, возможно, съемки в неизвестном фильме.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мы начинаем... #yanasolomko #soyana #music #video #batumi

Публикация от Яна Соломко (@yana.solo)

Снимок Яна прокомментировала коротким: "Мы начинаем...".

Яна Соломко поделилась архивным видео с турецкого Голоса страны

По геолокации также видно, что оба снимка сделаны в Батуми. Ожидаем от талантливой украинской певицы сюрприза из Грузии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украинская певица, Яна Соломко, Съемки клипа, Новое фото.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдала": звезда "Игры престолов" рассказала о том, как не могла смириться с финалом сериала (Видео)
02 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
03 Указы Зеленского: Порошенко призывает демократов не допустить реванша
04 Порошенко о референдуме по мирным соглашениям с РФ: Есть опасения, что это капитуляция
05 Стефанчук рассказал о задачах Зеленского на первые 100 дней президентства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеркаль останется в МИД
Зеркаль останется в МИД
&quot;Северный поток - 2&quot;: Германия выступила против санкций США
"Северный поток - 2": Германия выступила против санкций США
Лещенко будет допрошен в ГПУ по делу Манафорта
Лещенко будет допрошен в ГПУ по делу Манафорта
Когда за окном жара: летние продукты, которые помогут освежиться
Когда за окном жара: летние продукты, которые помогут освежиться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь