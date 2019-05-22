"Мы начинаем": Яна Соломко опубликовала интригующее фото

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Украинская певица, которая недавно официально объявила о возвращении на сцену, а также после неподтвержденных слухов о разводе, радует своих фанатов новыми снимками.

В это раз певица выложила интересное фото, на котором Яна сидит в роскошном автомобиле на пассажирском сидении, а рядом с ней присутствует таинственный незнакомец. На снимке видно, что Яна что-то поправляет на одежде мужчины.

"Очень важно, когда рядом с тобой человек, который понимает тебя без слов, поддерживает.... Поэтому желаю нам с вами встретить его. А если он рядом с вами, обнимите его прямо сейчас и скажите спасибо", - подписала фото Яна Соломко.

Интересно и то, что перед этим Соломко опубликовала еще одно фото, на котором ее гримирует визажист, а на заднем плане виднеется седой мужчина, который что-то указывает певице. Можно только предполагать, что это или долгожданный клип Яны, или, возможно, съемки в неизвестном фильме.

Снимок Яна прокомментировала коротким: "Мы начинаем...".

По геолокации также видно, что оба снимка сделаны в Батуми. Ожидаем от талантливой украинской певицы сюрприза из Грузии.