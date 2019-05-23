Скачать
Четверг, 23.05.2019
Досрочные выборы: ЦИК объявила о начале избирательной кампании
Досрочные выборы: ЦИК объявила о начале избирательной кампании
В ЕС призвали реформировать СБУ
В ЕС призвали реформировать СБУ
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая
Ошибочка вышла: организаторы "Евровидения-2019" изменили результаты финала
Ошибочка вышла: организаторы "Евровидения-2019" изменили результаты финала

Влад Яма трогательно признался жене в любви

Влад Яма трогательно признался жене в любви
10:54 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На фото Влад нежно целует супругу, а та в это время смотрит в камеру и счастливо улыбается.

Известный украинский хореограф, танцор, а также судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма растрогал своих поклонников обращением к своей жене.

Танцор опубликовал в личном микроблоге милый снимок с Лилианой, который сопроводил чувственными строками. 

"Есть теория о том, что все мужчины подсознательно выбирают спутниц, похожих на своих матерей. Только спустя несколько лет (прекрасных, душевных, романтичных, а иногда и невероятных) отношений с Лилианой я понял, что в моем случае... в этом есть доля правды. Лилиана действительно имеет некоторые схожие с мамой черты во внешности, и даже немножко в характере", - написал Влад. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Есть теория о том, что все мужчины подсознательно выбирают спутниц, похожих на своих матерей Только спустя несколько лет (прекрасных, душевных, романтичных, а иногда и невероятных) отношений с @liliya_yama я понял, что в моём случае... в этом есть доля правды Лилиана действительно имеет некоторые схожие с Мамой черты во внешности, и даже немножко в характере Люблю!.. photo by @conceptica

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

В конце поста Яма признался жене в своих чувствах: "Люблю".

Слава Каминская показала подросшую дочку: фото

Поклонники танцора принялись активно комментировать публикацию, оставляя много теплых слов. "Какая же вы красивая пара", "Здоровья и долгих лет в любви!", "Красивые", "Классные", "Очень", "Это классно", - пишут комментаторы.

Влад Яма до недавнего времени скрывал от общественности свою личную жизнь. А два года назад выяснилось, что у хореографа есть супруга и маленький сын. И если красавицей-женой танцор регулярно хвастается в сети, то лицо малыша скрывает от посторонних глаз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Любовь, Знаменитости, Признание в любви, Влад Яма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдала": звезда "Игры престолов" рассказала о том, как не могла смириться с финалом сериала (Видео)
02 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
03 Указы Зеленского: Порошенко призывает демократов не допустить реванша
04 Порошенко о референдуме по мирным соглашениям с РФ: Есть опасения, что это капитуляция
05 Стефанчук рассказал о задачах Зеленского на первые 100 дней президентства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке
Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке
ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США
ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США
Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году
Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году
Солистка группы KAZKA показала огромное тату
Солистка группы KAZKA показала огромное тату
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь