Влад Яма трогательно признался жене в любви

Новости шоу бизнеса: На фото Влад нежно целует супругу, а та в это время смотрит в камеру и счастливо улыбается.

Известный украинский хореограф, танцор, а также судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма растрогал своих поклонников обращением к своей жене.

Танцор опубликовал в личном микроблоге милый снимок с Лилианой, который сопроводил чувственными строками.

"Есть теория о том, что все мужчины подсознательно выбирают спутниц, похожих на своих матерей. Только спустя несколько лет (прекрасных, душевных, романтичных, а иногда и невероятных) отношений с Лилианой я понял, что в моем случае... в этом есть доля правды. Лилиана действительно имеет некоторые схожие с мамой черты во внешности, и даже немножко в характере", - написал Влад.

В конце поста Яма признался жене в своих чувствах: "Люблю".

Поклонники танцора принялись активно комментировать публикацию, оставляя много теплых слов. "Какая же вы красивая пара", "Здоровья и долгих лет в любви!", "Красивые", "Классные", "Очень", "Это классно", - пишут комментаторы.

Влад Яма до недавнего времени скрывал от общественности свою личную жизнь. А два года назад выяснилось, что у хореографа есть супруга и маленький сын. И если красавицей-женой танцор регулярно хвастается в сети, то лицо малыша скрывает от посторонних глаз.