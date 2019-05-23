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Ольга Горбачева радует фанатов идеальной фигурой в купальнике

Ольга Горбачева радует фанатов идеальной фигурой в купальнике
14:36 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 22 мая, Ольга Горбачева опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская певица Ольга Горбачева опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Украинская певица Ольга Горбачева получила широкую популярность в "нулевых" годах. Она была ведущей самой рейтинговой передачи про музыку Мелорама, а также проводила Песню года на телеканале Интер. За свою карьеру Ольга успела поработать с многими популярными украинскими телезвездами. Ее брак с продюсером Юрием Никитиным также в чем-то помог артистке реализоваться.

На фото певица запечатлена на пляже в одном купальнике. Отметим, что учитывая бэкграунд с двумя детьми и возраст в 37 лет, артистка выглядит просто превосходно. Она запечатлена со спины, так что сложно даже поверить, что это на самом деле взрослая и состоявшаяся женщина, а не 20-летняя девчонка. 

 
 
 
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СИЛА СТАТИСТИКИ Фото с новым президентом лайкают в моем аккаунте больше, чем фото в купальнике, но меньше, чем фото с мужем. Уффф. А то я уже нервничала, что прийдется запросить у @rostickdesign весь архив «Песни Года» 2006, 2005, 200... не помню уже, в каком веке это началось Но я ещё выкладывала самый популярный в инста ракурс... Хоть деградация моя и на лицо, но в таком положении ее можно умело скрыть Скоро совсем одичаю и начну становиться на носочки... #сила

Публикация от OЛЬГА Горбачёва (@gorbachovaolga)

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"Фото с новым президентом лайкают в моем аккаунте больше, чем фото в купальнике, но меньше, чем фото с мужем. Уффф. А то я уже нервничала, что прийдется запросить у @rostickdesign весь архив "Песни Года" 2006, 2005, 200… не помню уже, в каком веке это началось.

Но я еще выкладывала самый популярный в инста ракурс… Хоть деградация моя и на лицо, но в таком положении ее можно умело скрыть. Скоро совсем одичаю и начну становиться на носочки…" — написала Ольга.

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Фигура, Знаменитости, Стиль, Образ, Купальник, Ольга Горбачева.
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