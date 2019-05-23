Мелания Трамп в стильном платье посетила раненых военнослужащих

Новости шоу бизнеса: Уже 22 мая супруга президента США вернулась к своим обязанностям и посетила Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

Первая леди США вернулась к своей работе, как представительницы Белого дома. Так, Мелания Трамп посетила раненых военнослужащих в Мэриленде, где засветила эффектный и стильный наряд.

Последний раз первая леди США появлялась на публике 16 мая 2019 года, когда сопровождала Дональда Трампа на торжественном ужине Исторической ассоциации Белого дома. Поэтому западные СМИ с нетерпением ожидали, когда же Мелания снова поразит мир своим безупречным выходом.

Госпиталь расположен в городе Бетесда, в штате Мэриленд. В рамках встречи Мелания Трамп пообщалась с ранеными военными и наградила их "Пурпурным сердцем" – медалью, которую вручают военным, которые погибли или получили травмы во время исполнения служебных обязанностей.

Я была рада вернуться в Национальный военно-медицинский центр. Для меня это большая честь встретиться с ранеными солдатами и наградить их медалью. Молюсь за их скорейшее выздоровление и благодарю руководство и персонал больницы. Пусть Господь благословит всех наших мужчин и женщин, которые служат! – написала в сети Мелания Трамп.

На фото, которое первая леди США добавила к сообщению, видно, что к военным она пришла в роскошном миди-платье в полоску любимого кроя. Коричневые туфли-лодочки, идеальная укладка волос и макияж завершили изысканный look Мелании Трамп.