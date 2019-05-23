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"Сбывшаяся мечта": Винни Харлоу в эффектмом наряде на красной дорожке в Каннах

"Сбывшаяся мечта": Винни Харлоу в эффектмом наряде на красной дорожке в Каннах
19:22 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Канадская модель и активистка, одна из "ангелов" бренда Victoria’s Secret Винни Харлоу засветилась на красной дорожке 72-го Каннского кинофестиваля.

Модель, знаменитая редкой болезнью кожи витилиго - нарушением пигментации, показалась в полупрозрачном платье с оригинальными вставками из пайеток, которое открыло объективам папарацци всю уникальность ее внешности. Снимки знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

 
 
 
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“Winnie! Look over your shoulder!!!”

Публикация от Winnie Harlow (@winnieharlow)

Перед камерами репортеров Винни Харолоу позировала дважды - на красной дорожке и на одном из главных показов фестиваля - перед премьерой нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Для этих событий модель выбрала еще один наряд - пышное оранжевое платье и крупную бижутерию.

"Всегда был одержима Каннами... поэтому, возможность пройтись по ковру фильма Квентина Тарантино и посмотреть премьеру его нового фильма "Однажды в Голливуде" - сбывшаяся мечта", - написала под снимком знаменитость.

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Снимки Харлоу собрали в соцсети более 200 тыс. лайков. Фолловеры модели восхитились ее внешностью и смелостью показывать миру себя настоящей. "Я влюблен", "Ты очень красивая", "Выглядишь фантастически", "Великолепная", - пишут восторженные поклонники.

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Все по теме:

Канны, Стиль, Образ, Victoria’s Secret, Красная дорожка, Винни Харлоу, Ангел Victoria’s Secret, Канны 2019.
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