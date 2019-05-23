Звезду бондианы прооперируют: во время съемок актер получил трамву ноги

Новости шоу бизнеса: Британский актер Дэниел Крэйг, известный ролью агента Джеймса Бонда, вынужден лечь на операцию.

Как сообщается на официальной странице бондианы в Twitter, врачи прооперируют ему лодыжку, поврежденную во время съемок 25-го фильма об агенте 007 на Ямайке.

"Дэниел Крэйг перенесет небольшую операцию на лодыжке в связи с полученной травмой во время съемочного процесса на Ямайке. Съемки будут продолжаться в течение двух недель, когда Крэйг будет восстанавливаться после операции", - отмечается в сообщении.

Подробности инцидента, в ходе которого Крэйг получил травму ноги, не уточняются. Как стало известно ранее, премьера очередной серии бондианы состоится в апреле 2020 года. Официальное название фильма пока остается в секрете.

Дэниел Крэйг исполнил роль агента 007 в четырех последних фильмах бондианы. В остальных суперагента играли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан. В 25-м фильме главного противника Бонда исполнит актер Рами Малек, звезда фильма "Богемская рапсодия", который получил в этом году "Оскар" в номинации "Лучший актер".