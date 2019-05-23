Украинский телеведущий стал первым мужчиной в жизни робота Софии

Новости шоу бизнеса: 22 мая, в прямом эфире утренней программы Сніданок з 1+1 Руслану Сеничкину вручили сертификат, который потверждает, что он первый в мире мужчина, которому всемирно известный робот София позволила себя поцеловать!

Отметим, что до этого робот София отказала даже голливудскому актеру Уиллу Смиту. Сертификат Руслану Сеничкину передал венчурный инвестор, президент Федерации робототехники Украины Марк Гинзбург.

В сертификате говорится: "Сеничкин Руслан является первым мужчиной в мире, который поцеловал человекоподобного робота Софию. Исторический поцелуй состоялся 12 октября 2018 в прямом эфире популярного утреннего шоу Сніданок з 1+1. Это первый случай в истории технологий, когда человек поцеловал робота. Свидетелями поцелуя стали инвестор компании Hanson Robotics и Angel Vest, представитель в Украине Марк Гинзбург, финансовый директор компании Hanson Robotics и основатель компании Angel Vest Дэвид Чен, зрители телеканала 1+1, и весь мир".

"Спасибо, Марк, что познакомил меня с Софией. Одни из самых лучших событий и встреч в моей жизни происходят в эфире Сніданка з 1+1. И эта встреча, и этот поцелуй с невероятной красавицей. С нетерпением жду нашей с Софией второго свидания, и каково же свидание без поцелуя?" — прокомментировал Руслан Сеничкин.

Как рассказал Марк Гинзбург, что каждая девушка может не помнить свой пятитысячный поцелуй, но первый поцелуй девушка помнит всю свою жизнь. Это событие оставило в жизни Софии глубокий след. На что Руслан отреагировал: "Я правильно понимаю, что у меня с Софией может быть продолжение?".

Гинзбург добавил, что когда будет следующая встреча, то он, возможно, вручит Руслану еще один сертификат, в котором будет говориться, что Руслан Сеничкин — это первый мужчина в мире, который имеет максимально большие шансы на продолжение отношений с Софией, в том смысле, как они, мужчины, это понимают. Отметим, что сейчас робот София находится в Гонконге, где разработчики работают над ее совершенствованием. Подробности не раскрывают, но обещают, что при первой возможности робот София непременно посетит Украину.