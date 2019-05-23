Украинский телеведущий стал первым мужчиной в жизни робота Софии

Отметим, что до этого робот София отказала даже голливудскому актеру Уиллу Смиту. Сертификат Руслану Сеничкину передал венчурный инвестор, президент Федерации робототехники Украины Марк Гинзбург.
В сертификате говорится: "Сеничкин Руслан является первым мужчиной в мире, который поцеловал человекоподобного робота Софию. Исторический поцелуй состоялся 12 октября 2018 в прямом эфире популярного утреннего шоу Сніданок з 1+1. Это первый случай в истории технологий, когда человек поцеловал робота. Свидетелями поцелуя стали инвестор компании Hanson Robotics и Angel Vest, представитель в Украине Марк Гинзбург, финансовый директор компании Hanson Robotics и основатель компании Angel Vest Дэвид Чен, зрители телеканала 1+1, и весь мир".
"Спасибо, Марк, что познакомил меня с Софией. Одни из самых лучших событий и встреч в моей жизни происходят в эфире Сніданка з 1+1. И эта встреча, и этот поцелуй с невероятной красавицей. С нетерпением жду нашей с Софией второго свидания, и каково же свидание без поцелуя?" — прокомментировал Руслан Сеничкин.
Как рассказал Марк Гинзбург, что каждая девушка может не помнить свой пятитысячный поцелуй, но первый поцелуй девушка помнит всю свою жизнь. Это событие оставило в жизни Софии глубокий след. На что Руслан отреагировал: "Я правильно понимаю, что у меня с Софией может быть продолжение?".
Гинзбург добавил, что когда будет следующая встреча, то он, возможно, вручит Руслану еще один сертификат, в котором будет говориться, что Руслан Сеничкин — это первый мужчина в мире, который имеет максимально большие шансы на продолжение отношений с Софией, в том смысле, как они, мужчины, это понимают. Отметим, что сейчас робот София находится в Гонконге, где разработчики работают над ее совершенствованием. Подробности не раскрывают, но обещают, что при первой возможности робот София непременно посетит Украину.